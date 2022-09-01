10 простых способов сделать еду вкуснее

Не только добавление соли и специй делает еду вкуснее. Некоторые мелочи, о которых мы даже не догадывались, тоже могут помочь

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Не только добавление соли и специй делает еду вкуснее. Некоторые мелочи, о которых мы даже не догадывались, тоже могут помочь. Ниже мы собрали 10 советов, которые помогут вам сделать еду приятнее на вкус.

Не режьте чеснок и лук заранее

Нарезанные лук и чеснок выделяют сильные запахи, которые могут стать некомфортными. Лучше всего резать их в последний момент или выдерживать в растворе соды с водой (1 чайная ложка на стакан воды). Раствор снизит остроту, главное, не забудьте промыть их перед добавлением в блюдо.

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Не выбрасывайте мякоть томатов

Семена и мякоть вокруг них имеют самый сильный вкус и запах. Поэтому, если в блюде не сказано о том, что нужно избавиться от мякоти, не делайте этого.

Сохраняем свежесть жиров

Жиры в сливочных и овощных маслах через некоторое время прогоркают и портят вкус блюд. Для того чтобы замедлить этот процесс, нужно ограничить поступление к ним кислорода. Сделать это можно, положив сливочное масло в морозилку, ореховое масло в холодильник, а растительное — в тёмное и прохладное место.

Выкладывайте ингредиенты только на горячую сковороду

Температура поверхности для готовки уменьшается сразу же, как только на неё кладётся еда. Поэтому, если вы готовите овощи, подождите, пока масло на сковороде начнёт пузыриться, а при готовке блюд без масла дождитесь, пока от сковороды пойдёт пар.

Заправляйте еду сахаром

Если вы не противник сахара, то можете приправлять им жареное мясо, морепродукты или овощи. Сахар придаст им более насыщенный вкус.

Улучшаем вкус специй

Чтобы усилить вкус специй и сушёных трав, нужно минуту или две готовить их в сливочном или растительном масле перед добавлением в блюдо. Если в рецепте сказано добавить специи в конце, то добавляйте их, когда блюду остаётся готовиться 1–2 минуты.

Не выбрасывайте зажарку

Оставшиеся на сковороде пригоревшие кусочки могут послужить отличной добавкой к соусу, супу или рагу. Налейте на горячую сковороду жидкость (вино, сок, бульон) и соскребите их деревянной ложкой.

Не вынимайте выпечку слишком рано

Идеальная окраска хлеба, пирогов и другой выпечки — золотисто-коричневая. Практически все духовки имеют прозрачные дверцы, поэтому вы сможете наблюдать за достижением нужной кондиции.

Добавьте немного соевого соуса или анчоусов

Соевый соус и анчоусы содержат большое количество глутомата, который даёт блюду насыщенный мясной вкус. Добавьте 1–2 чайные ложки соевого соуса в чили или другую заправку или, если вы готовите овощи, добавьте в них немного перемолотых анчоусов.

Добавляйте свежие травы вовремя

Твёрдые травы, такие как тмин, розмарин, шалфей и душица, нужно добавлять в начале готовки. Так они отдадут больше аромата, а их структура станет менее твёрдой. Мягкие травы, такие как базилик, петрушка, кинза и лук, лучше добавлять в последние минуты, иначе они потеряют свой запах и яркий цвет.

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