Прикольный способ вырастить сельдерей на подоконнике

Для выращивания вам потребуется основание от черешкового сельдерея, неглубокий контейнер и вода. Просто поставьте сельдерей в контейнер с водой и через три дня вы увидите,

Для выращивания вам потребуется кочерыжка от черешкового сельдерея, неглубокий контейнер и вода. Просто поставьте сельдерей в контейнер с водой и через три дня вы увидите, как он начнет расти. Подлейте еще немного воды. Через 6 дней, рост будет довольно впечатляющим. К 21-му дню рост стебля сельдерея замедлится совсем немного, зато у него появятся корешки блестящие и белые, как первый зуб малыша.

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