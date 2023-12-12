Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жизнь
  4. Основные энергетические законы

Основные энергетические законы

Источник: esotericblog.ru 12 декабря 2023 6260
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергетику, так и испортить его, то есть снизить ваши силы

Основные энергетические законы

1. Знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергетику, так и испортить его, то есть снизить ваши силы.

Вывод: Фильтруйте поступающую к вам информацию. Сузьте или уберите совсем каналы, через которые к вам поступает негативная информация. Увеличьте позитивные каналы.

2. Жизнь – это движение энергии. Таким образом, чтобы ваша энергетика была на должном уровне, необходимо не допускать застоев в своем организме. Как физических, так и ментальных.

Вывод : Больше двигайтесь, изучайте новое, постоянно развивайтесь, ставьте цели и достигайте их.

3. Энергия поступает к человеку из внешнего пространства по различным каналам – еда, воздух, вода, органы чувств или восприятия. Если какой-то канал по той или иной причине плохо функционирует – то энергия по нему поступает плохо, либо вообще не поступает. А значит энергетика человека снижается, приводя к плохому настроению и слабым результатам.

4. Для свободного притока энергии человек должен находится в состоянии баланса и равновесия тела, ума, поведения и внешнего окружения.

5. Для повышения уровня вашей энергетики вам необходимо отслеживать взаимосвязь между внешними событиями и вашим состоянием.

Вывод : отслеживайте реакции собственного организма и по максимуму убирайте те события, которые негативно влияют на ваше самочувствие и комфорт.

6. То, на чем вы сосредотачиваете свои мысли и внимание, очень серьезно влияет на вашу энергетику. Если большую часть своего времени вы о чем-то переживаете, беспокоитесь, чего-то боитесь – то уровень вашей энергетики будет крайне низок. Причем, чем больше внимания вы этому уделяете, тем больше энергии теряете. Весь парадокс в том, что негативные мысли разряжают вас, а позитивные наоборот заряжают. Вывод : уделяйте внимание тому, что вы хотите получить и как этого достичь. Оставьте пустые переживания другим.

7. Чем выше качество вашего пищеварения, тем меньше энергии вы затрачиваете на этот процесс, меньше образуется шлаков и токсинов, и больше полезных веществ вы получаете. Вывод: Следите за качеством еды и пищеварения.

8. Одни продукты перевариваются легко, другие требуют больших энергетических затрат, а значит их поглощение ведет к усталости и снижению активности.

Вывод: Отслеживайте свое состояние после приема пищи. Если вам клонит в сон или вы чувствуете упадок сил, значит надо что-то менять в своем рационе.

9. Стрессы и другие негативные реакции оказывают подавляющее действие на вашу энергетику и процесс пищеварения. Для их снятия необходимо состояние релаксации и отдыха, что можно достигнуть за счет использования факторов, повышающих ваше настроение.

10. Существуют специальные природные ритмы. Деятельность в соответствии с ними повышает энергетику и эффективность, при нарушении – снижается общая эффективность и повышается утомляемость.

11. Окружающая среда – люди, природа, города - также влияет на состояние энергетики организма.

12. 5 органов чувств являются энергетическими каналами, по которым энергия может как приходить, так и уходить.

13. Ваша жизнь это ваше личное развитие, а не служение внешним объектам. Служа кому-то или чему-то, вы отдаете свою энергию. Когда вы развиваете себя, вы увеличиваете свою энергию.

14. Для эффективного функционирования вашей энергетики необходимы периоды отдыха как в физическом, так и в психологическом плане. Это значит, что 1 день в неделю необходимо посвящать отдыху и релаксации. А раз в квартал устраивать 3-х дневные мини отпуска.

15. Для повышения уровня жизненных сил необходимо сосредоточиться на ее источнике – то есть внешней энергии, а не на проблеме,которая возникает ввиду ее нехватки – то есть усталости. Надо убирать не усталость, а повышать свою энергетику. Тогда и усталость пройдет.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь человек сознание мысли энергия энергетика

Еще от esotericblog.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.