Основные энергетические законы

Знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергетику, так и испортить его, то есть снизить ваши силы

1. Знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергетику, так и испортить его, то есть снизить ваши силы.

Вывод: Фильтруйте поступающую к вам информацию. Сузьте или уберите совсем каналы, через которые к вам поступает негативная информация. Увеличьте позитивные каналы.

2. Жизнь – это движение энергии. Таким образом, чтобы ваша энергетика была на должном уровне, необходимо не допускать застоев в своем организме. Как физических, так и ментальных.

Вывод : Больше двигайтесь, изучайте новое, постоянно развивайтесь, ставьте цели и достигайте их.

3. Энергия поступает к человеку из внешнего пространства по различным каналам – еда, воздух, вода, органы чувств или восприятия. Если какой-то канал по той или иной причине плохо функционирует – то энергия по нему поступает плохо, либо вообще не поступает. А значит энергетика человека снижается, приводя к плохому настроению и слабым результатам.

4. Для свободного притока энергии человек должен находится в состоянии баланса и равновесия тела, ума, поведения и внешнего окружения.

5. Для повышения уровня вашей энергетики вам необходимо отслеживать взаимосвязь между внешними событиями и вашим состоянием.

Вывод : отслеживайте реакции собственного организма и по максимуму убирайте те события, которые негативно влияют на ваше самочувствие и комфорт.

6. То, на чем вы сосредотачиваете свои мысли и внимание, очень серьезно влияет на вашу энергетику. Если большую часть своего времени вы о чем-то переживаете, беспокоитесь, чего-то боитесь – то уровень вашей энергетики будет крайне низок. Причем, чем больше внимания вы этому уделяете, тем больше энергии теряете. Весь парадокс в том, что негативные мысли разряжают вас, а позитивные наоборот заряжают. Вывод : уделяйте внимание тому, что вы хотите получить и как этого достичь. Оставьте пустые переживания другим.

7. Чем выше качество вашего пищеварения, тем меньше энергии вы затрачиваете на этот процесс, меньше образуется шлаков и токсинов, и больше полезных веществ вы получаете. Вывод: Следите за качеством еды и пищеварения.

8. Одни продукты перевариваются легко, другие требуют больших энергетических затрат, а значит их поглощение ведет к усталости и снижению активности.

Вывод: Отслеживайте свое состояние после приема пищи. Если вам клонит в сон или вы чувствуете упадок сил, значит надо что-то менять в своем рационе.

9. Стрессы и другие негативные реакции оказывают подавляющее действие на вашу энергетику и процесс пищеварения. Для их снятия необходимо состояние релаксации и отдыха, что можно достигнуть за счет использования факторов, повышающих ваше настроение.

10. Существуют специальные природные ритмы. Деятельность в соответствии с ними повышает энергетику и эффективность, при нарушении – снижается общая эффективность и повышается утомляемость.

11. Окружающая среда – люди, природа, города - также влияет на состояние энергетики организма.

12. 5 органов чувств являются энергетическими каналами, по которым энергия может как приходить, так и уходить.

13. Ваша жизнь это ваше личное развитие, а не служение внешним объектам. Служа кому-то или чему-то, вы отдаете свою энергию. Когда вы развиваете себя, вы увеличиваете свою энергию.

14. Для эффективного функционирования вашей энергетики необходимы периоды отдыха как в физическом, так и в психологическом плане. Это значит, что 1 день в неделю необходимо посвящать отдыху и релаксации. А раз в квартал устраивать 3-х дневные мини отпуска.

15. Для повышения уровня жизненных сил необходимо сосредоточиться на ее источнике – то есть внешней энергии, а не на проблеме,которая возникает ввиду ее нехватки – то есть усталости. Надо убирать не усталость, а повышать свою энергетику. Тогда и усталость пройдет.

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