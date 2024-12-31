7 рецептов самого важного новогоднего салата

Ни один новый год не обходится без салата оливье. Предлагаем Вам семь нетипичных рецептов для новогоднего стола

Чтобы приготовить идеальный оливье, запомните несколько простых правил.

1. Все ингредиенты должны быть холодными.

2. Соблюдайте пропорции. Берите примерно по 1 картофелине на человека, и остальные ингредиенты – исходя из этого количества.

3. Нарезайте продукты кубиками одинакового размера.

4. Заправьте салат классическим майонезом: эксперименты с соусом в оливье неуместны.

5. Солите и перчите салат по вкусу только после заправки.

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ АЛЕКСАНДРА СЕЛЕЗНЕВА

В этом рецепте нет привычной колбасы и картошки, а также гороха: этот салат – рыбный. В составе – осетрина, креветки и красная икра.

Вам понадобится:

200 г осетрины горячего копчения

200 г отварных креветок

2 жареных перепелки

10 г красной икры

150 г свежих огурцов

150 г соленых огурцов

50 г каперсов

200 г отварной моркови

10 шт. отварных перепелиных яиц

Майонез домашнего приготовления

Зелень для украшения

Приготовление:

1. Все продукты нарезать мелким кубиком, заправить майонезом, перемешать.

2. При подаче порционировать цилиндриками, сверху украсить 1 ч. л. икры, половинкой перепелиного яйца и веточкой зелени.

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА МАРКА СТАЦЕНКО

Вам понадобится:

60 г отварного картофеля

60 г отварной моркови

30 г консервированного горошка

30 г мяса копченой курицы

2 ст. л. красной икры

1/2 ст. л. свежей рубленной петрушки

2 соленых огурца

1 свежий огурец

1 отварное куриное яйцо

60 г соуса «Айоли»

Для соуса:

2 свежих куриных яйца (желтки)

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. сока лимона

Щепотка соли

Щепотка молотого перца

50 мл оливкового масла

Приготовление:

1. Все овощи нарезать «как обычно» кубиком, посолить и поперчить, перемешать, заправить соусом айоли, добавить курицу и икру, зелень, перемешать и подавать.

2. Соус: взбить яйца венчиком с горчицей и медленно вливать оливковое масло, в конце добавить сок лимона, соль и перец, перемешать.

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «THE САД» АДРИАНА КЕТГЛАСА

Вам понадобится:

10 г осетрины горячего копчения

10 г омара

10 г крабового мяса

10 г раковых шеек

10 г анчоусового масла

10 г маринованной оленины

7 г копченой утки

10 г вареного языка

5 г свежего огурца

5 г малосольного огурца

5 г стебля сельдерея

5 г дайкона

10 г желе из сельдерея

10 г желе из огурца

Кайенский перец

1 желток перепелиного яйца

Для соуса:

167 г листового салата

6 желтков

40 г оливкового масла

40 г растительного нерафинированного масла

1 г соуса «Ворчестер»

20 г водки

20 г свежего хрена

2 г хереса

Приготовление:

1. Все ингредиенты нарезать кубиками и выложить на тарелку, в том числе и порезанное кубиками желе из огурца и сельдерея. Перепелиное яйцо положить в морозильную камеру на 12 часов, затем разморозить – белок не изменит свою структуру, а желток станет похож на шарик сливочного масла, выложить его сверху на ингредиенты, по центру тарелки.

2. Взбить в блендере основу майонеза: во взбитые желтки влить тонкой струйкой масло. Затем добавить по очереди остальные ингредиенты и свежий, натертый на мелкой терке хрен.

3. При подаче полить блюдо анчоусовым маслом и соусом.

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «ГУСЯТНИКОФФ» КИРИЛЛА ЗЕБРИНА

Рецепт этого салата близок к оригинальному рецепту Люсьена Оливье. Эта версия соединяет в себе элементы исконного рецепта и современные дополнения.

Вам понадобится:

30 г мяса копченой цесарки

20 г языка телячьего отварного

15 г свежих огурцов

15 г соленых огурцов

20 г отварной моркови

60 г картофеля отварного

30 г соуса «Провансаль»

5 г каперсов

3 шт. раковых шеек

30 г куриного аспика

4 шт. перепелиных яиц

Приготовление:

1. Все ингредиенты нарезать ровными большими ломтиками.

2. Выкладывать слоями, промазывая каждый провансалем, перемешанным с рубленными каперсами.

3. Руками предавать форму горки или делать все в коническом салатнике, чтобы потом перевернуть.

4. Как горка готова, обмазать соусом и обложить его ломтиками отварного картофеля и перепелиных яиц, нарезанных вдоль.

5. Украсить раковыми шейками и рубленым студеным бульоном из птицы (аспиком).

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «КАФЕ ЧЕХОВ» ДЕНИСА ПЕРЕВОЗА

Вам понадобится:

40 г картофеля («кружочки» вырезаются французской ложкой)

30 г моркови

20 г зеленого горошка

20 г малосольных огурцов

60 г крабов

10 г красной икры

Зелень для украшения

40 г домашнего майонеза на перепелиных яйцах

Приготовление:

1. Отварить картофель, морковь, горох.

2. Выложить ингредиенты фигурно на тарелку.

3. Огурцы нарезать продольно и свернуть в «рулетики».

4. Майонез: взбить желтки с оливковым маслом, добавить горчицу, сок лимона, соль.

5. Через кондитерский мешок отсадить майонез на тарелку.

6. Украсить блюдо зеленью и подавать.

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА ШЕФ-ПОВАРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИЛЬИ ЛАЗЕРСОНА

Вам понадобится:

30 г языка телячьего отварного

30 г соленых огурцов

1 яйцо

5 шт. раковых шеек

30 г картофеля отварного

30 г моркови отварной

20 г мяса (говядина)

6 г маринованных каперсов

Майонез домашний

Приготовление:

1. Картофель, морковь, яйцо отварить, остудить.

2. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, заправить домашним майонезом.

3. Подавать, придав салату форму цилиндра. Украсить зеленью по желанию.

КСТАТИ: вот несколько секретов приготовления салата оливье. Когда варится мясо, оно должно остыть в бульоне. Картофель варится уже в кубиках с добавлением кислоты (уксуса) – тогда он не впитывает в себя майонез и сохраняет форму.

В майонез домашнего приготовления для пикантности добавьте немного Вустерского соуса.

ОЛИВЬЕ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «WHITE RABBIT» ВЛАДИМИРА МУХИНА

Вместо картошки в этом рецепте используется зеленый салат «Романо».

Вам понадобится:

12 г молодого свежемороженого зеленого горошка

20 г отварной моркови

30 г зеленого салата «Романо»

50 г свежих огурцов

30 г соленых огурцов без кожи и без семян

1 куриное яйцо

2 перепелиных яйца

10 г каперсов на ножке

30 г домашнего майонеза

Перепелка, запеченная на низкой температуре или зажаренная, филе и ножки

Приготовление:

1. Яйца отварить и остудить.

2. Все ингредиенты нарезать кубиком, соединить, заправить майонезом.

3. Посолить и поперчить по вкусу.опубликовано econet

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