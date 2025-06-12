Не нравится результат — измени свое поведение

Так сложилось, что многие люди считают, что чувство вины - это очень хорошее чувство. И человек, который себя обвиняет, - это хороший человек, у него есть совесть. А раз есть совесть, значит, он порядочный. Но это абсурд!

Так сложилось, что многие люди считают, что чувство вины - это очень хорошее чувство. И человек, который себя обвиняет, - это хороший человек, у него есть совесть. А раз есть совесть, значит, он порядочный.

Но это абсурд!

Ведь именно тот, кто себя винит, и есть самый плохой и непорядочный. Он же постоянно твердит: "Я плохой, я недостойный, я непорядочно поступил". И такими мыслями он притягивает соответствующие ситуации. Наказание еще никого не изменило в лучшую сторону.

Уже неоднократно писалось, что все ситуации в жизни мы создаем себе сами - своими мыслями, чувствами, эмоциями. Чувство вины - самое разрушительное из всех.

Всегда задавайте себе магические вопросы: "Для чего? Для чего вы себя наказываете? Для чего вы себя постоянно обвиняете, ругаете и критикуете?"

Не каждый сможет сразу ответить на них. Мы привыкли задавать себе другие вопросы: "За что? Почему?" Но это все не те вопросы. Они не помогут что-то изменить, а только принесут еще больше боли.

Так для чего же люди обвиняют и наказывают себя?

Представьте, как взрослые наказывают детей. Для чего они это делают? Наверное, для того, чтобы ребенок не делал чего-то, что взрослые считают плохим. Они постоянно твердят ребенку: "Не делай этого. Не ходи туда. Это плохо. Это грязно. Это ужасно". Наказывая ребенка, взрослые стремятся, чтобы он стал лучше, чтобы изменил свое поведение. У чувства вины и наказания прекрасное намерение.

Но здесь есть один парадокс.

Наказание учит, чего нельзя делать, но не учит, что делать вместо этого.

Рассмотрим такой пример. Вы обидели близкого вам человека. Вы не хотели этого, но совершили такое действие, на которое тот отреагировал обидой. Вы создали эту ситуацию. И этот человек тоже создал ее. Вы привлекли своей агрессией этого человека, но и он привлек вас своей обидчивостью. Есть ситуация, и есть действия и реакция двух разных людей на одно и то же событие. Нет виноватых ни с одной, ни с другой стороны. У каждого были определенные мысли, и каждый получил соответствующий результат.

Есть несколько способов отреагировать на такую ситуацию.

Первый. Если вы будете чувствовать себя виноватым, то своим чувством вины привлечете в свою жизнь такую же ситуацию, но только теперь вы будете не в роли обидчика, а в роли обиженного.

Второй. Если вы считаете себя правым, но не меняете своего поведения, то в следующий раз вы снова создадите такую же ситуацию. Получится замкнутый круг. Вы постоянно будете приносить боль окружающим.

Третий способ. Взять на себя ответственность. Определить, каким своим поведением и какими своими мыслями вы создали эту ситуацию. Просмотрите это событие от начала и до конца и подумайте, чему позитивному оно вас научило. Именно позитивному, а не негативному. И создайте новые способы поведения, новые мысли. Решите для себя, стоит ли вам быть в роли обидчика? Если нет, то какими другими своими действиями вы сделаете человеку приятное?

Выходит, что все очень просто: совершил какое-то действие - получил результат (а не наказание). Не нравится результат - измени свое поведение (без всякого наказания). И меняй поведение до тех пор, пока не получишь нужный результат.

Получается такая цепочка: поведение - результат - новое поведение - новый результат.

Простите себя! Простите за прошлое, за настоящее и, заранее, за будущее. Вы ни в чем не виноваты.

Наш подсознательный разум напрямую связан с Богом, с Высшим Разумом. И поэтому в любой ситуации человек всегда поступает самым лучшим образом. Так стоит ли наказывать себя за самое лучшее, на что вы тогда, в той ситуации, были способны?

Взять на себя ответственность вместо чувства вины - это значит научиться делать выбор в своей жизни. Вина и наказание не дают выбора. А чувство ответственности позволяет создать новые мысли и способы поведения. Важно не просто перестать что-либо делать, а научиться делать что-то новое, более позитивное, чем старое. опубликовано econet.ru

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