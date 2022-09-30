5 вкусных вегетарианских ужинов

5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни — мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов
Вегетарианская кухня имеет несколько разновидностей, но их общей отличительной чертой является, прежде всего, отсутствие в блюдах мяса и рыбы. Иногда из блюд исключают даже молочные продукты, яйца или мед.
Несмотря на это, мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов. Растительные блюда полны витаминов, минералов и других питательных веществ. Они будут по душе и экономным хозяйкам, ведь в них отсутствует самый дорогой продукт — мясо.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Мы подготовили 5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни.
Баклажаны 5–6 шт.
Помидоры 4–5 шт.
Чеснок 2–3 зубчика
Сливочный сыр 60 г
Сыр "Пармезан"60 г
Сухой Базиликпо вкусу
Ореганопо вкусу
Майоранпо вкусу
Растительное маслопо употреблению
Сольпо вкусу
Черный перецпо вкусу
Порезать баклажаны вдоль, посолить и обжарить на растительном масле с обеих сторон. Помидоры на 30 секунд опустить в кипяток, затем в холодную воду и снять кожицу. Положить в блендер и взбить очищенные помидоры, зубчики чеснока, сухие травы, соль, перец. Натереть пармезан.
В небольшую форму выложить первый слой баклажанов. Смазать сливочным сыром и выложить оставшийся слой баклажанов. Полить все томатным соусом и посыпать пармезаном. Выпекать в духовке 20–30 минут. Блюдо готово.
Овощной бульон 1 л
Молочная кукуруза 3 больших початка
Сладкий перец 2 шт.
Тыквенная мякоть 230 г
Помидор 1 шт.
Чеснок 2 зубчика
Лук-порей 1 луковица
Растительное масло 2 ст. л.
Лавровый лист 2 листа
Острый перец 1 шт.
соль по вкусу
Способ приготовления:
Перцы запечь на гриле или в духовке до образования черных подпалин, положить в миску и накрыть крышкой. Через 15 минут снять с них кожицу и удалить сердцевину. Мякоть перцев нарезать полосками.
Опустить помидор в кипяток на 30 секунд, удалить кожицу с него. Порезать очищенный помидор на дольки.
Разрезать лук вдоль, измельчить ножом. Порубить очень мелко чеснок. Мякоть тыквы порезать крупными кубиками.
В большую кастрюлю налить растительное масло, нагреть и обжарить в ней лук в течение 6–7 минут. Добавить помидор, нарезанный чеснок и готовить еще 3 минуты. Положить в кастрюлю тыкву, хорошо перемешать и залить половиной всего бульона. Добавить лавровый лист, посолить по вкусу. Дать закипеть, уменьшить огонь и готовить до мягкости тыквы в течение 20–25 минут.
Сварить в оставшемся бульоне зерна кукурузы (заранее отделенные от початков) 5 минут. В бульон из 4 шага добавить сладкий перец и взбить все ручным блендером в кастрюле, затем добавить бульон с кукурузой.
3. Салат из апельсина и авокадо
Рецепты с авокадо еще не успели стать для нас обыденными, однако настоящие гурманы знают ценность этого фрукта. Регулярное употребление авокадо улучшает не только здоровье, но и внешность. Приготовив такой салат, можно добиться двойного эффекта: ведь в его состав входят два полезнейших фрукта — апельсин и авокадо.
Ингредиенты:
Апельсин 1 шт.
Авокадо 1 шт.
Фенхель 0,5 шт.
Салат зеленый по вкусу
Сок лимонный по вкусу
Соль морская щепотка
Перец черный, свежемолотый по вкусу
Орехи кедровые или миндаль 40 г
Способ приготовления:
Нарезать фенхель тонкой соломкой, выложить на тарелку, полить лимонным соком и немного посолить. Авокадо разрезать пополам, срезать шкурку и нарезать небольшими дольками. Полить лимонным соком и посолить по вкусу. Апельсин разрезать пополам и нарезать дольками.
На тарелку выложить салатные листья (айсберг, лоло россо или дубовый салат), на них фенхель, затем авокадо и апельсин. Аккуратно перемешать, посыпать черным перцем и кедровыми орешками (миндалем). Для яркости украсить полосками из свежей моркови или красного перца.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Рис с овощами — идеальная вечерняя трапеза. Это прекрасная альтернатива однообразному меню, которая не отнимает много времени.
Ингредиенты:
Рис 300 г
Брокколи 0,5 кг
Стручковая фасоль 100 г
Брюссельская капуста 35 г
Подсолнечное масло по надобности
Специи (куркума, соль, перец) по вкусу
Способ приготовления:
Отварить рис и овощи в пароварке в течение примерно 25 минут. Овощи положить на противень. Поставить на 15 минут в разогретую духовку.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить рис и чуть-чуть его обжарить. Добавить соль, перец и куркуму. Рис и овощи выложить на общую тарелку.
Еще один шедевр итальянский кухни, а главное — полностью вегетарианский. Столетия нищеты заставляли сицилийцев экспериментировать, придумывая разные вариации с овощами, и капоната — один из таких экспериментов.
Ингредиенты:
Баклажаны 2 шт.
Болгарский перец 2 шт.
Лук репчатый1 шт.
Помидоры 3–4 шт.
Маслины без косточек0,5 банки
Каперсы 2 ст. л.
Изюм 3 ст. л.
Кедровые орешки 1 горсть
Винный уксус 2 ст. л.
Соль по вкусу
Сахар по вкусу
Перец по вкусу
Зелень по вкусу
Способ приготовления:
Баклажаны нарезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле. В большом сотейнике обжарить мелко нарезанный репчатый лук и болгарский перец. Добавить мякоть помидоров, предварительно очистив их от кожицы. Перемешать.
Добавить нарезанные маслины и каперсы. Потушить 10 минут. Добавить изюм (заранее промытый и ошпаренный кипятком) и обжаренные кедровые орешки. Добавить баклажаны. Перемешать.
Посолить, поперчить, добавить травы итальянской кухни, сухой базилик, 1 столовую ложку сахара и винный уксус. Тушить на слабом огне 15–20 минут. Блюдо готово! При подаче можно посыпать зеленью.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий