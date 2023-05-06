18 законов везения

Кому-то, чтобы добиться цели, приходится хорошо трудиться, а кому-то всегда помогают обстоятельства. Неужели это всего лишь совпадения





Кому-то, чтобы добиться цели, приходится хорошо трудиться, а кому-то всегда помогают обстоятельства. Неужели это всего лишь совпадения?

Наше окружение не состоит из людей-везунчиков, но удачливые все-таки встречаются. Побороть зависть к тем, кто легко идет по жизни и не спотыкается о препятствия, довольно трудно. Раньше такие явления объяснялись сверхъестественными причинами: везение - колдовством, неудачи - проклятиями.

Позитивная психология доказала, что неприятности могут как минимум быть спровоцированы сбоями в родительских программах, а значит привлечь счастливый случай тоже возможно. Мы собрали 18 принципов поведения, которые помогут составить жизнь из удачных моментов.

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1. Как мы принимаем подарки судьбы

Счастливчик безоговорочно верит, что ему везет и никогда не проходит мимо стечения обстоятельств. Повстречав на улице знаменитость, неудачник не станет просить о совместном селфи, полагая, что откажут. Так же и везде, где нужна минимальная активность, чтобы получить приз (жилье с недорогой арендой, трендовую вещи с распродажи, работу мечты)

2. Чем заняты наши мысли

Важно, можем ли мы заметить счастливый случай, когда оказываемся в нужном месте в нужное время. Погружаясь в мысли о проблемах, вы вряд ли заметите неожиданность, которая может изменить жизнь. Тревоги мешают открытости и наблюдательности.

3. Умеем ли мы расслабляться

Человек, которому тотально не везет, так же тотально пытается удержать все под контролем. И регулярно получает подтверждения, что это невозможно, уже потратив на это немало сил. Везунчик знает, что махнуть рукой на запутанную ситуацию часто лучший способ ее решить. Жизнь подвижна и все может повернуться в лучшую сторону, пока вы пьете кофе с друзьями.

4. Замечаем ли мы свои вклады

Удача - понятие субъективное. Со стороны кажется, что везунчики ничего не предпринимают, но они тоже заботятся о крове и пропитании, несут ответственность и устают. Однако они скорее похвалят себя за самые минимальные усилия, чем отругают за недоделки. Результат - результатом, но в любом случае стоит сказать себе, что вы - умница, и жизнь заиграет новыми красками.

5. Работают ли наши сильные стороны

Прежде чем пытаться взломать двери, осмотритесь, нет ли поблизости открытой форточки. Кто-то берет умом, кто-то шармом, а кто-то участвует в совсем другом соревновании. Счастливчики предпочитают легкий путь, и они в силах спокойно отказаться от спора за победу, если понимают, что шансы не велики. Всех призов не заработаешь, а добиться легко того, в чем вы чувствуете себя на коне.

6. Умеем ли мы чувствовать момент

Чего-то приходится подождать, если оно действительно стоит ожиданий. Вместо того, чтобы рваться на передовую в самый изнуряющий бой, проанализируйте ситуацию и выберите подходящий случай. Не сообщайте плохих новостей начальнику сразу же после того, как он вернулся с заключения трудной сделки. Одним неудачным моментом в вашей жизни станет меньше.

7. В каких рамках мы живем

«На этом рынке не заплатят много»,«Этот мужчина слишком хорош, чтобы я ему понравилась», «У меня пока мало опыта, чтобы взяться за такую задачу» - рассуждают неудачники. И обнаруживают, что кто-то зарабатывает гораздо больше, встречается с «неровней» и на ходу получает опыт в решении трудных вопросов. Счастливчики идут не от ограничений, а от желаний. Получится или нет - покажет только практика.

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8. Как нас подводит коварная самооценка

В понимании себя неудачники статичны -«я робкий человек», «меня воспитали трудолюбивым». Счастливчик знает, что на старуху бывает проруха, но в целом он - обладатель самых лучших качеств. За это можно разрешить себе побыть жадиной, лентяем или «дать дурачка». Ему легко простить себя за мелкие огрехи, потому что он не приписывает их себе навсегда.

9. Подчиняемся ли мы счастью

Огромное количество положительных эмоций проходит мимо неудачника просто потому, что он не умеет радоваться. Счастье не очень ему понятно, поэтому проще отмахнуться и продолжать ждать фантастического везения. Удачу надо уважать даже в мелочах, поэтому от везунчика мы услышим, как ему повезло с погодой, а от того, кто этого не заметил - не услышим ничего.Фатально полагаться на провидение и ничего не предпринимать свойственно скорее тем, кому не везет, чем реальным баловням судьбы

10. Верим ли мы в настоящий счастливый случай

Обязательно ли пытаться все объяснить рационально? Ведь совпадения тоже случаются, даже если мы ни разу не пытались их визуализировать. С другой стороны, наука и техника запросто могут поставить нас в тупик - ломаются даже самые прогрессивные изобретения. Счастливчики не ищут причин и анализа, они просто наслаждаются происходящим, когда оно дает такой повод.

11. Слышим ли мы свои импульсы

Дом-работа-друзья-отдых - классическая схема. Даже удовольствия бывают привычными. Неудачник держится за зону комфорта, поскольку боится потерять и то, что есть. Счастливчик доверяет внутреннему голосу и скорее ухватится за новое, когда старое отжило свое. Удачно сменит жилье, найдет любовь и внезапно разбогатеет на выращивании капусты. Просто потому, что захотелось.

12. Работаем ли мы с неудачами

Искать в минусах плюсы - занятие бесполезное, их там нет. К тому же, погружаясь в отрицательное, мы только острее его ощущаем. Плюсы всегда существуют отдельно и чтобы найти их, минусы необходимо далеко отодвинуть. Везунчики акцентируют на тех областях, где все складывается, туда стремятся всей душой. Оттуда берутся и силы, чтобы решить все остальное.

13. Не перекладываем ли мы ответственность на судьбу

Важная особенность везунчиков - независимость, а вот те, кто не справляется, могут удариться в фантазии о том, что все - в руках провидения. Эффект может быть разным - опустить руки совсем, перестать воспринимать реальность или застрять в ожидании везения. Для удачливого человека везение - не то, на что он ставит, а лишь фон, на котором он действует.

14. Есть ли вокруг нас признаки невезения

Тот, кто верит в свою неудачливость обреченно смирится с плохим поступком в свой адрес, с невыгодными условиями, оскорблениями. В то же время везунчик вообще не примет этого в свою счастливую ауру либо просто удивится - с чего бы? - и пройдет мимо.

15. Живем ли мы в ладу с собой

Теория психологии предполагает, что подсознание мира и человека неразрывно связаны. Если мы идем против себя, делаем не то, чего желаем и постоянно боремся с внутренним миром, эта война непременно выразится во внешних обстоятельствах. Если ваша душа будет просить покоя и отдыха, вам начнет катастрофически не везти на рабочих собеседованиях, даже если опыта и квалификации вполне хватает.

16. Как мы смотрим на жизнь

Счастливый случай - понятие растяжимое. Для честного везунчика прекрасным стечением обстоятельств может стать подошедший автобус после долгого ожидания. Неудачник скажет, что не повезло и пришлось мерзнуть, прежде чем добраться до дома. Реализм в том, что это обычное дело и может случиться с любым человеком. Сделаться удачливым просто - осознать, что тот самый стакан воды наполовину полон, а не пуст.

17. Готовы ли мы рисковать

Того, кому не везет, напугать может сама возможность рискнуть и изменить жизнь. Но для счастливчика это лишь действия с негарантированным результатом. На самом деле гарантий нет ни у кого, но первый лишает себя даже потенциальной удачи, а второй получает шансы (которых и самих по себе при оптимистичном подходе для счастья бывает достаточно)

18. Не боимся ли мы «счастливого» статуса

Странно, но факт. Многие не станут прощаться даже с самой предательской судьбой просто потому, что быть везунчиком - страшно, непривычно и как-то наивно. Убежденность в том, что у серьезных взрослых людей должны быть проблемы незаметно подведет к тому, что они будут находиться сами собой. Удачливые люди им кажутся поверхностными и незрелыми, как малые дети. Это прямой путь к тому, чтобы и само везение начать считать сказкой и пустой выдумкой.опубликовано econet

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