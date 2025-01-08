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Рыба, запеченная в соли — простой и изысканный рецепт

Источник: Econet 08 января 2025 6470
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Морской окунь в соли является простым и очень вкусным блюдом. Если вы любите рыбу, ​​можете попробовать этот рецепт

Рыба, запеченная в соли — простой и изысканный рецепт

Морской окунь в соли является простым и очень вкусным блюдом. Если вы любите рыбу, ​​можете попробовать этот рецепт.

Ингредиенты:

  • окунь 2 600 гр
  • Тимьян : несколько веточек
  • Петрушка : несколько веточек
  • Чеснок : 2 зубчика
  • морская соль: 2 кг
  • оливковое масло
  • перец : по вкусу

Приготовление:

1. Возьмите морского окуня , хорошо промойте  и просушите бумажным полотенцем. Положите в середину веточку  тимьяна, две  веточки петрушки , зубчик чеснока и свежемолотый перец.

2. Возьмите форму для запекания с высоким бортиком и насыпьте в него  слой из морской соли грубого помола, положите два морских  окуня и покройте  их  солью. Отправляем  рыбу в духовке , предварительно разогретую до 200 ° С , выпекаем в течение 30 минут.

 наглядная инструкция по созданию соляной корки

Рыба, запеченная в соли — простой и изысканный рецепт

Рыба в соляной корке может быть приготовлена из  различных  видов рыбы — форель и лосось также хороши, как и окунь. опубликовано econet

Источник: https://econet.ua/

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рыба морская соль еда рецепт

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