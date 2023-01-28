Вот как устроен мир и мы? Мы живём, и каждый день мир на нас воздействует: в нас поступают еда, впечатления, химикаты и вещества, вирусы, мысли, звуки и прикосновения, на нас действует

Вот как устроен мир и мы? Мы живём, и каждый день мир на нас воздействует: в нас поступают еда, впечатления, химикаты и вещества, вирусы, мысли, звуки и прикосновения, на нас действует температура воздуха, влажность, давление, эмоциональная энергия, уровень децибел и модные поветрия. И со всем этим мы как-то разбираемся. Мы принимаем хорошее и используем это как энергию: тепло, еду, воду, приятные впечатления, поддержку, ласку, заботу. Это функция ПИТАНИЯ.

Мы отвергаем плохое и защищаемся от него: одеваемся, мажем кожу защитным кремом, надеваем маски и перчатки, перестаем слушать глупости, закрываем фейсбук, уходим от неприятного разговора – это функция ЗАЩИТЫ.

Но если плохое в нас всё-таки попадает, мы от него избавляемся: выливаем с соплями вирусы, выкашливаем бактерии, выгоняем лимфой токсины и яды, выплакиваем обиды, стрессы и страхи, ну и так далее. Функция ВЫДЕЛЕНИЯ.

Это здоровый человек. А больной человек?

Больной человек хуже питается. У него язва, аллергия, он отказывается от поддержки и помощи и стесняется ласки.

Больной человек хуже защищается: он продолжает быть в разрушающих отношениях, поддаётся манипуляциям, вырезает аденоиды.

Больной человек не может справляться с эффективным выделением плохого: он подавляет стресс, сдерживает тошноту и проглатывает обиды, яды и токсины – физические, умственные, эмоциональные.

Дети не капризничают просто так. Здоровые дети выделяют из организма яды стрессов, страхов и обид.

Стремиться запретить ребенку периодически сорваться и поплакать “на пустом месте” – это все равно как стремиться запретить понос, простите за сравнение. Вы бы предпочли, чтобы кишечная палочка красиво осталась внутри?опубликовано econet.ru

Автор: Ольга Нечаева