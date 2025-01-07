Есть люди, которые стремятся управлять окружающими и не могут отпустить контроль и осознать, что не может быть власти над чувствами и поведением другого человека.

В общении с окружающими и близкими часто можно увидеть, что люди с трудом прощают, долго хранят злобу и держат в памяти нанесенные им обиды. Смысл прощения не в том, чтобы забыть произошедшее или согласиться с ним, а в том, чтобы мы осознали: да, нас что-то ранило, но мы готовы открыть новую страницу в отношениях.

Настоящее прощение требует, чтобы мы поняли несколько важных вещей в жизни

Люди вокруг и мы сами несовершенны

Чтобы простить, нужно понимать, что всем людям свойственно ошибаться, заблуждаться, оскорблять или причинять боль другим людям — в том числе случайно и непреднамеренно. Посредством прощения мы говорим себе, что принимаем себя и других как людей из плоти и крови и не ждем ни от кого идеального поведения. Мы понимаем, что люди не всегда делают то, чего мы от них ждем, и не всегда соответствуют нашим ожиданиям (которые часто оторваны от реальности) и что в жизни мы нередко разочаровываемся.

Осознание того, что люди, даже самые близкие, не всегда знают, чего мы хотим или что нам нужно, и у них нет способности угадывать наши чувства, мотивирует нас к тому, чтобы принимать ответственность в отношениях на себя тоже. Необходимо вкладывать и часть себя, а не ожидать всего от других и обвинять их. Только обвиняя, мы отказываемся увидеть свою роль в сложившейся ситуации. Нужно также проявлять гибкость и не настаивать на своем мнении постоянно, отпустить контроль и понять, что не все всегда зависит только от нас.

Умение принимать ответственность за свою жизнь и за развитие отношений с близкими выражается в том, что человек вкладывается в них и учится выражать себя и свои потребности безболезненно для другого.

Гнев — это значимая эмоция

Под гневом зачастую скрываются другие эмоции и чувства, которые мы не видим или не выражаем, например, очень сильная обида или глубокая боль. Необходимо понять, что нас ранило и уметь высказать это. «Меня задело это» вместо «С тобой не все в порядке». Последняя фраза вызовет сопротивление и ответную атаку у другого человека, в то время как первое высказывание даст возможность понять, что он почувствовал и почему поступил так с нами.

Когда мы разговариваем и чувствуем, что понимаем друг друга, мы успокаиваемся, потому что видим, что другой стороне небезразличны наши переживания и она старается их понять, — а ведь это, по сути, именно то, что нам необходимо. Если вследствие ссоры люди приходят к подобному диалогу, это может их сблизить и создать доверительную атмосферу вместо отчуждения, неприязни и желания отомстить.

Уметь слушать и сопереживать

Чтобы по-настоящему простить, необходимо уметь слушать, а не только заявлять о том, чего мы хотим. Услышать другого значит дать ему возможность объяснить свою позицию, не перебивая его, не думая все время о претензиях, которые мы собираемся предъявить, не пытаясь постоянно утверждать свое мнение и доказывать, что мы в конфликте более правы и умнее, чем другой. Слушать — это в действительности быть твердо настроенным прийти к взаимопониманию.

Нужно договориться, чтобы каждая из сторон имела возможность высказаться и быть полностью услышанной. Также каждому участнику конфликта бывает полезно повторять сказанное другим человеком, чтобы удостовериться, что он действительно понял его слова правильно.

Сопереживание — это способность понять, что чувствует вторая сторона, поставить себя на место другого и попытаться понять его точку зрения с этой перспективы. Это не отменяет чувств или точки зрения первой стороны. Однако эмпатия позволяет выйти за пределы собственных эмоций и увидеть, что другие люди испытывают другие чувства, у них другой опыт и они трактуют ситуацию иначе.

Понять, что важнее

Упрямство и маниакальное стремление доказать, кто прав, не сближают нас и не способствуют развитию отношений. Необходимо понять, что важнее: получить свидетельство, что именно мы правы в споре, или сохранить отношения и прийти к пониманию, согласию и сближению. Есть люди, которые стремятся управлять окружающими и не могут отпустить контроль и осознать, что не может быть власти над чувствами и поведением другого человека.

Уметь ссориться

Даже во время ссоры важно помнить о том, что тот, кто сейчас стоит перед нами, — любимый человек, а не враг, а также о том, что у любого конфликта есть границы, красные линии, за которые нельзя заходить. Мы не хотим ранить, унизить или растоптать другого человека. При этом то, как мы говорим и каким тоном, тоже имеет значение. Даже несмотря на разногласия и раздражение есть способ прийти к согласию и решить проблемы таким образом, который укрепит отношения, а не разрушит их.

Слова врезаются в память и зачастую их эхо отдается еще долгое время после. Обратите внимание на то, какие слова вы используете и сохраняете ли уважительное поведение во время спора или конфликта. Как мы говорим детям: иногда мы злимся, но мы всегда их любим. Помните об этом, когда кто-то из семьи или близких разозлит вас в следующий раз.

Вопрос интерпретации

Мы зачастую интерпретируем чужое поведение со своей точки зрения и считаем, что это конечная истина, не разбираясь и не давая возможности второй стороне объясниться. Мы внушаем себе определенное мнение о мотивах поведения другого человека и уверены, что другого варианта не существует. Кейти Байрон в своем «Методе работы» говорит о таких рассказах-интерпретациях, которые мы рассказываем сами себе, и предлагает задать вопрос: а правда ли это?

Дайте возможность и другому человеку высказаться. Не принимайте окончательных решений без того, чтобы выслушать его и понять до конца. Есть шанс, что вы ошиблись, что произошло недоразумение. Иногда наше представление ситуации оказывается ложным. Мы спешим вынести приговор и сделать выводы, которые зачастую ошибочны, в то время как следует сначала услышать другую интерпретацию.

Отпустить гнев

Иногда нам кажется, что если мы продолжим злиться, то мы тем самым «накажем» другого человека. Однако на самом деле мы причиняем вред только самим себе, храня внутри неприязнь. Гнев — это яд в теле, который отравляет нас. Освобождение от него облегчает нам жизнь и позволяет жить с радостью. Существует множество способов и техник для этого, и следует научиться бережно относиться к себе и своим чувствам.

Личный пример

Очень важно, чтобы мы научили своих детей справляться с негативными эмоциями и решать конфликты мирным путем. Отношения между людьми складываются из многих элементов и редко бывают простыми. Нужно понимать, что иногда есть несовпадение желаний и потребностей, иногда бывают недопонимания и иногда нас ранят. Наш пример научит детей лучше справляться с конфликтами в семье.

У нас как у взрослых людей есть возможность трезво посмотреть на ситуацию, увидеть человека, стоящего перед нами, и принять тот факт, что мы неидеальны. Критика не способствует улучшению отношений и только ослабляет другого. Обвиняющий тон не приводит к позитивным изменениям и не дает приблизиться к пониманию. Когда мы открыто говорим о себе и своих чувствах, мы на самом деле принимаем ответственность за свою роль в отношения, и мы готовы к тому, чтобы мотивировать своих близких также быть искренними.

Есть люди, которые рассматривают извинения как удар по эго и самоунижение, хотя на самом деле все совершенно наоборот! Попросить прощения у другого человека может только сильный человек, способный признать свои ошибки и принять ответственность за свои действия. Когда человек уверен в том, кто он и что он, когда он знает свои достоинства, он также способен признать, что был не прав и что обидел кого-то, и это не нанесет удар по самооценке.

Тот, кто рядом, будет гораздо больше ценить и уважать нас за эту способность и будет строить отношения, основанные на открытости, доверии и взаимопонимании. А что может быть лучше этого? Как сказано: «Ошибаться — человеческое свойство, прощать — божественное». опубликовано econet

Перевод Екатерина Кузнецова

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