Благовещение: Воля Бога и согласие человека

7 апреля Церковь отмечает великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Об истории праздника, его духовном смысле и особом значении для Церкви рассказал настоятель храма святых Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Борисов.

ПРАЗДНИК ВО ВРЕМЕНИ

7 апреля православные христиане празднуют один из величайших праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Так сложилось исторически, что зачастую праздник Благовещения совпадает со временем Великого поста. Дело в том, что вся земная жизнь Христа связана с тем спасением, Которое Он нам принес. Это спасение, как раз, и начинается с момента принесения благой вести архангелом Гавриилом Деве Марии, а завершается страданиями и искупительной смертью Господа на Кресте. В Благовещении в мир пришла благая весть о том, что явилось наше освобождение, произошло соединение Божественной и человеческой природ, которое в полной мере раскрылось именно в победе над смертью.

Сам праздник повсеместно в Церкви был установлен к VI веку, то есть к тому времени, когда, начиная с конца IV – начала V века, Рождество Христово уже праздновалось отдельно от Богоявления, то есть Праздника Крещения Иисуса Христа от Иоанна, а не вместе, как было раньше.

Так как Рождество Христово называется в Церкви рождением Солнца Правды, а именно 24-25 декабря (6-7 января по новому стилю) начинается увеличение солнечного дня, то именно с этим событием и решили связать рождение Спасителя, потому что точную дату этого дня мы не знаем. В связи с этим Благовещение, то есть непорочное зачатие Девы Марии, отнесли за девять месяцев до Рождества Христова, которое, как раз, и выпадает на 25 марта (7 апреля). Можно сказать, что Боговоплощение произошло в соответствии с законами земного бытия, ведь все женщины в нормальных условиях рожают на девятый месяц после зачатия.

«СЕ РАБА ГОСПОДНЯ; ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ«

Дева Мария, конечно, была особенным человеком, иначе Господь не избрал бы Ее для такого удивительного события, которое изменило всю историю – соединение Божественной и человеческой природ в Ее Сыне. Вера Девы Марии была не менее сильной, чем у многих женщин – христианок, которые избирали путь служения только Господу, и о которых мы знаем уже из последующей истории Церкви. Но ее природа была особенно открыта к принятию ангельской вести и действию Божией благодати. Одно явление ангела не могло совершить всего дела, требовалось и согласие человека, согласие Девы Марии принять волю Божию и стать Матерью Спасителя. Богородица дала согласие от имени всего человечества: «Се Раба Господня;да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). В конечном счете, произошло двойное событие – явление милосердия Божиего по отношению к людям и принятие человеком этого милосердия, благой вести. Без согласия Богоотроковицы не произошло бы и нашего спасения, так как Бог никогда не действует против свободной воли человека. Богу нужна свободная любовь человека к Нему, а не вынужденная какими-либо внешними обстоятельствами. Поэтому в Благовещении мы видим пример синергии (со-действия) благодати Божией и согласия человека.

Что же делала Пресвятая Дева, после того, как услышала благую весть от ангела? В тексте Евангелия о Благовещении (Лк. 1, 26) есть такие слова: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет…». Здесь имеется в виду шестой месяц от зачатия праведной Елисаветой своего сына – будущего Пророка и Предтечи Господа Иоанна Крестителя. Евангелист говорит о шестом месяце, так как этотот срок, когда в беременности уже можно легко удостовериться. Дева Мария, приняв благую весть, пошла к праведной Елисавете, увидела, что все сказанное ангелом – истина и разделила радость вместе со Своей родственницей.

При их встрече случилось еще одно удивительное событие — Елисавета услышала приветствие Девы Марии и «взыграл младенец во чреве ее». Несомненно, это было свидетельством того, что во чреве Елисаветы находится не просто младенец, а будущий Иоанн Креститель – человек, также имеющий отношение к земной жизни Спасителя. Можно сказать, что с этого «взыграния» уже началось пророческое служение Иоанна Крестителя о приходе в мир Христа, ведь и непорочное зачатие Девы Марии к тому моменту уже произошло.

Для нас же, кроме всего прочего, это еще и важное свидетельство того, что младенец, даже находящийся во чреве матери, уже хорошо чувствует, что происходит вокруг него. Для будущих родителей, и вообще для всех людей, этот отрывок является важным указанием на то, как внимательно надо относиться к беременным женщинам и в целом к беременности. Ученым известно, что не только условия плодоношения, но даже и обстоятельствазачатия сказываются на будущем характере и психике младенца. Ну, и главное, с момента зачатия начинается жизнь нового человека!

ОСОБЫЙ ДЕНЬ

На Литургии в Благовещение читается тот отрывок из Евангелия, который говорит нам о самой сути праздника. Событие же, которое непосредственно с этим связано – рассказ о путешествии Девы Марии к Своей родственнице Елизавете, хотя оно хронологически и произошло позже, читается накануне Благовещения на Всенощной. В этом нет ничего удивительного, ведь примерно также бывает и в иконописи, когда на одном видимом пространстве помещаются разновременные события. Все они, так или иначе, связаны между собой, но в центр помещается событие, которому посвящена сама икона. Это мы видим, и на иконе Рождества Христова, и на образе Рождества Пресвятой Богородицы и на многих других.

У Благовещения есть и другие богослужебные особенности. Так, например, если Благовещение выпадает на Великий пост, то эти два события объединяются в богослужении. Церковь не ставит между праздником и постом «или, или», она говорит «и, и», то есть это и праздник, и пост одновременно. В богослужебном плане день Благовещения, выпавший на Великий пост, это всегда довольно насыщенное событие. Пасхальный цикл идет по лунному календарю, а Благовещение, как и Рождество Христово, – по солнечному, поэтому и происходит сочетание отдельных частей служб в едином великопостном богослужении праздника.

Есть еще такое редкое и удивительное богослужение как Кириопасха, то есть господствующая Пасха – это праздник Благовещения, выпавший на Пасху Христову. Последний раз такое событие произошло в 1991 году. В этом, вероятно, можно усмотреть и особый духовный смысл, так как это было время, когда в нашей стране пал атеистический режим и вновь утвердилась свобода веры. Предполагаю, что Кириопасха 1991 года принесла нашей стране своеобразное духовное обновление.

Говоря об особенностях празднования Благовещения следует еще отметить, что на Благовещение в Великий пост разрешается вкушение рыбы, однако если праздник приходится на Страстную седмицу, то о рыбе уже речь не идет. В уставе на этот день есть указание, что дозволяется только вкушение елея, то есть пищи с растительным маслом. Таким образом, воздержание в рыбе распространяется на всю Страстную седмицу, вне зависимости от праздника.

Кроме того, на Благовещения по традиции выпускаются птицы, как правило, белые голуби. Этот обычай широко распространен не только во всем славянском православном мире, но и у других народов. Правда, у последних эта традиция не связана с Благовещением, а имеет языческие корни. Но у нас это, конечно, не язычество, а определенный символ – благой вести, освобождение души, радость встречи с Богом, то есть то самое: «Бог Господь и явися нам». опубликовано econet.

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