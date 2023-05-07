12 удивительных свойств обычной пищевой соды

Зачем возвращаться к банальной соде? Потому что она очень дешева, эффективна и экологична. Ее можно использовать не только для чистки. Сода поможет вам в том, о чем раньше вы и понятия не имели.

Эта информация особо важна для аллергиков, беременных, молодых мам !!! А вообще, она важна для всех, кто хочет вести здоровый экологичный образ жизни.

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Каждый помнит ее с детства. Еще наши бабушки и мамы чистили с ее помощью раковины и пекли пироги. Но ведь сегодня существует огромное разнообразие всяких высокоэффективных средств. Так зачем возвращаться к банальной соде? Потому что она очень дешева, эффективна и экологична. Ее можно использовать не только для чистки. Сода поможет вам в том, о чем раньше вы и понятия не имели.

1. Пищевая сода с легкостью уничтожит любые запахи. Например, в морозильной камере и холодильнике, мусорном ведре, обувном шкафу, автомобиле и кошачьем лотке. Для недопущения появления неприятного запаха просто нужно разбрызгать раствор соды в этих местах.

2. Пищевая сода используется в качестве антацида, то есть эффективно снижает кислотность желудка. При возникновении изжоги необходимо размешать чайную ложку соды в стакане воды. Только вот часто применять соду с этой целью не рекомендуется.

3. Пищевая сода может прекрасно заменить дорогую соль для ванны. Такая ванна будет обладать сильным противовоспалительным эффектом. Если вы устали и состояние вашей нервной системы оставляет желать лучшего, то просто насыпьте несколько столовых ложек соды в воду и добавьте немножко своего любимого эфирного масла. Благотворный эффект не заставит себя ждать. После принятия такой ванны вы ощутите мягкость и гладкость своей кожи и приятную расслабленность.

4. С помощью соды можно чистить практически все поверхности: нержавейку, раковины, ванны, кафель и хром. Она очень эффективна и абсолютно экологична. Ею можно даже отбелить зубы, то есть снять с них глубоко въевшийся налет от чая, кофе и сигарет.

5. Сода превосходно прочищает стоки. Для этого надо насыпать стакан соды в сток, потом добавить стакан спиртового уксуса, оставить на 5 минут и промыть водой.

6. Использовать соду можно и для ухода за своим домашним питомцем. Если животное искупать просто некогда, то разбрызгайте раствор соды на шерсть, а потом расчешите. Шерсть после такой процедуры перестанет вонять псиной, станет гладкой, и будет выглядеть чистой.

7. Можно добавить стакан соды при стирке. Она усиливает действие стирального порошка, смягчает воду и способствует сохранению цвета у вещей или белизны у белья. Она действует ни чем не хуже известных брендов. Так зачем же тратить лишние деньги?

8. При необходимости сода может заменить шампунь для волос. Просто смешайте соду с водой до получения пастообразной консистенции, нанесите на волосы и тщательно промойте. Ваши волосы станут блестящими, чистыми и мягкими. Сода великолепно удаляет с волос остатки лака и других фиксирующих средств.

9. Сода – превосходное средство для чистки ковров. Просто разбрызгайте раствор соды на ковер, подождите около 30 минут, а затем пропылесосьте. Это не только сделает ваши ковры чистыми, но и избавит их от неприятных запахов.

10. У вас есть свой бассейн? В таком случае сода поможет вернуть ему нормальный кислотно-щелочной баланс. И такая проблема, как «цветение» воды отпадет сама собой. Сода безопасна для кожи и глаз. Поэтому в бассейне, в который добавлена сода, можно плескаться сколь угодно долго.

11. Сода моментально гасит огонь. Поэтому всегда держите ее возле плиты. Если у вас что-либо загорелось при жарке, то просто сыпаните горсть соды на область возгорания.

12. Пищевая сода снимает раздражения кожи и зуд от укуса насекомых. Для этого необходимо сделать из соды кашицу и нанести ее на раздраженные участки кожи. Это средство эффективно даже при укусах ос и пчел.

Внимание беременным! Вам в домашнем хозяйстве можно применять исключительно соду. Она обладает нулевой токсичностью, и не принесет ребенку никакого вреда.опубликовано econet