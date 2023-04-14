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Пасха: лучшие рецепты

Источник: matrony.ru 14 апреля 2023 5504
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Близится к окончанию самый строгий пост в году. Уже на этой неделе нас ожидает праздник Светлого Христового Воскресения и разговение. Много раз нам напоминали о том, что разговляться нужно очень медленно

Пасха: лучшие рецепты

Близится к окончанию самый строгий пост в году. Уже на этой неделе нас ожидает праздник Светлого Христового Воскресения и разговение. Много раз нам напоминали о том, что разговляться нужно очень медленно, жалея ослабленное за время поста тело. Напомним об этом еще раз.

Начинать разговляться можно с кусочка кулича и пасхального яйца. Если на пасхальной трапезе подается мясо, то желательно позволить себе небольшой кусочек. Предпочтение лучше отдавать рыбе, овощам и более постным блюдам. Конечно за время поста мы все соскучились по мясу. Но попробуем все же потихоньку выходить из постных ограничений, так же как и входили в них на сырной седьмице.

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Пасхальная трапеза отличается от всех других тем, что на ней обязательно присутствуют традиционные кулич, творожная паска и яйца. При приготовлении дома этих яств и при собирании корзинки для похода в храм с целью освящения пасхальной снеди надо помнить о том, что в храме стоит специальная посуда для пожертвований на пасхальный стол для тех, кто сам не может приготовить ни яиц, ни кулича. Помните об этом, когда собираете свою корзинку и заранее положите в нее снедь для пожертвования.

При приготовлении пасхальных блюд старайтесь сохранять ровное настроение, не раздражайтесь, не спешите. Читайте про себя молитвы, которые знаете наизусть. Продукты выбирайте только свежие и качественные. Если таких не нашли, тогда лучше отказаться от намеченного блюда, чем все же приготовить его и потом расстроиться от полученного неудовлетворительного результата.

На Красной седьмице принято ходить в гости и принимать гостей, обмениваться и дарить разноцветные пасхальные яйца, угощать куличами, делиться друг с другом теплой пасхальной радостью.

С приближающимся Праздником вас!

Кулич пасхальный

  • 1 кг муки
  • 2 ст. молока
  • 10 желтков
  • 100 гр. дрожжей
  • 200 гр. сливочного масла
  • 200 гр. сахара
  • 100 гр.  изюма
  • 1/2 ч.л. соли
  • Цедра 1 лимона

Помадка

  • 1 белок
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • Сахарная пудра

Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки и поставить в теплое место подходить. Муку просеять через сито в большую миску. Когда дрожжи запенятся вылить их в миску с мукой и соединить со взбитыми с сахаром желтками. Замесить тесто.

Месить тесто до появления пузырьков, тогда влить растопленное масло. Вымешивать тесто пока оно не вберет жир, потом добавить промытый и перебранный изюм и цедру лимона. Вымесить тесто еще раз, накрыть и поставить подходить в теплое место. Когда тесто вырастет вдвое, разложить его по формам заполняя на 1/3.

Формы предварительно застелить бумагой для выпекания. Поставить формы в теплое место и ждать пока тесто не вырастет, тогда выпекать в горячей духовке 180-200 градусов приблизительно 40 минут.

Куличи доставать из форм аккуратно, чтобы они не помялись. Раньше горячие куличи укладывали в подушки.

Для помадки взбить 1 белок в пену, добавляя сахарную пудру и лимонный сок до необходимой густоты.

Остывшие куличи покрыть помадкой, украсить разноцветной сахарной посыпкой.
Можно завернуть низ куличей в красивую упаковочную бумагу и завязать цветной ленточкой.

Пасха: лучшие рецепты

Пасха творожная

  • 1 кг жирного свежего творога
  • 300 гр. сахара
  • 5 свежих яиц
  • 200 гр. сливочного масла
  • 200 гр. очищенного рубленого миндаля
  • 200 гр. изюма
  • 400 гр. сметаны
  • Ванилин
  • Цукаты

Творог пропустить через мясорубку, растереть с яйцами, маслом, влить сметану, размешать и подогреть на водяной бане не доводя до кипения. Массу надо все время помешивать. Когда появится первый пузырек воздуха, снять с огня и поставить в холодную воду все время помешивая пока не остынет. Тогда добавить сахар, ванилин, цукаты, изюм и миндаль.

Творожную массу разложить в формы выложенные марлей и поставить в холодильник под пресс на сутки. Концы марли должны свободно свисать в поддон для лишней сыворотки. Потом аккуратно перевернуть пасху на блюдо, убрать марлю, украсить цукатами.

Пасха: лучшие рецепты

Баранчик из масла

  • 200 гр. холодного сливочного масла
  • 2 деревянных зубочистки
  • 2 горошины перца
  • Марля
  • Терка
  • Нож

Пачку охлажденного сливочного масла положить на разделочную доску. Аккуратно срезаем два угла, учитывая, что из одного срезанного угла мы сделаем голову барашка, а из второго рога и уши. При помощи намоченной в холодной воде марли делаем все манипуляции с маслом, следя за тем, чтобы масло не нагревалось и держало нужную форму.

Из оставшегося большего куска масла при помощи ножа и мокрой марли формируем тело лежащего барашка. На одну зубочистку прикрепляем к телу голову барашка. На вторую зубочистку крепятся рога и уши. Для этого протыкаем зубочисткой в нужном месте голову барашка насквозь. На торчащие с двух сторон головы острые концы крепим сформированные с помощью марли рога и уши. На месте глаз вставляем горошины черного перца. При желании можно натереть кусок холодного масла на мелкую терку и украсить барашка руном.

Баранчик (кекс)

Форма для выпекания баранчика

  • 150 гр. сливочного масла
  • 150 гр. сахара
  • 1 п. ванильного сахара
  • 1 щепотка соли
  • 4 яйца
  • 1 ч.л. коньяка
  • 150 гр. молотых орехов
  • 150 гр. муки
  • 100 гр. крахмала
  • 1 п. разрыхлителя для теста

Обмазать обе части формы мягким маслом, собрать вместе и поставить в холодильник. Масло, сахар, ваниль, соль и коньяк размешать до кремообразного состояния. Вмешать яйца. Муку, крахмал и порошок для выпекания аккуратно размешать. Добавить туда же молодые орехи. Соединить все составляющие и размешать до однородности. Разогреть духовку до 180 градусов. Заполнить охлажденную форму тестом и поставить выпекать в духовку на 45 минут.

Дать готовому барашку остыть три минуты и лишь потом достать его из формы. Украсить по желанию сахарной пудрой или глазурью.

Пасха: лучшие рецепты

Салат свежий

  • 100 гр. филе нарезанной соленой рыбы
  • листья свежего салата
  • 1 луковица
  • 1/2 свежего огурца
  • оливковое масло холодного отжима
  • винный уксус
  • соль
  • перец
  • свежая зелень
  • лимон

Листья салата разобрать, промыть, порвать на небольшие куски. Огурец порезать пластинками. Тонкопорезаное филе рыбы поделить на удобные куски. Лук порезать на тонкие кольца. Сложить в салатницу куски листьев салата, кольца лука, кусочки огурца и соленой рыбы. Заправить солью, перцем, оливковым маслом, винным уксусом. Украсить дольками лимона и зеленью.

Соус из хрена и свеклы

  • 1 корень свежего хрена
  • 1 варенная свекла
  • винный уксус
  • соль
  • сахар
  • соль

Хрен очистить и натереть на мелкой терке. Свеклу отварить, остудить и натереть на мелкой терке, соединить с хреном. Заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром.
Подают к мясу.

Пасха: лучшие рецепты

Майонез домашний

  • 2 свежих желтка
  • 150 гр. растительного масла
  • 2 ч.л. сухой горчицы (или 1 ч.л. готовой)
  • 1 ст.л. яблочного или винного уксуса (или лимонный сок)
  • соль
  • перец

Взбить блендером желтки, горчицу и уксус. Постепенно по одной ложке добавлять растительное масло наблюдая за тем как майонез густеет. Заправить солью и перцем по вкусу. Можно разнообразить вкус домашнего майонеза добавляя пропущенный через чеснокодавку чеснок, порезанный укроп, ложку оливкового масла, мякоть оливок и пр.

Пасха: лучшие рецепты

Соус зеленый (на сметане)

  • 200 гр. зелени (зеленый лук, укроп, петрушка)
  • 200 гр. сметаны
  • 3 вареных яйца
  • 100 гр. растительного масла
  • 3 ст.л. яблочного уксуса
  • 2 ст.л. горчицы
  • соль
  • перец

Зелень измельчить, удалив твердые стебли. Яйца очистить, желток размять, белок натереть на мелкой терке. Смешать в однородную массу сметану, уксус, растительное масло и горчицу. Соединить зелень и соус, добавить яйца. Заправить солью и перцем по вкусу.

Пасха: лучшие рецепты

Форшмак

  • 4 филе селедки
  • 4 отваренные моркови
  • 200 гр. сливочного масла
  • 100 гр. жирного сыра
  • 100 гр. домашнего майонеза

Пропустить через мясорубку или взбить блендером филе селедки, морковь, сыр. Соединить полученную массу с мягким маслом и вымесить до однородности. Заправить домашним майонезом. Фигурно выложить на блюдо, украсить зеленью.

Рыба тушеная кусками

  • Куски рыбы
  • Соль
  • Перец

Нам понадобится кастрюля, на дно которой можно поставить тарелку. На эту тарелку положить подготовленные куски рыбы, налить на дно воду и тушить рыбу до готовности в среднем минут 30. Тарелка нам нужна для того чтобы рыба за время приготовления сохранила форму и не разваливалась. Подавать рыбу посыпав зеленью и украсив дольками лимона.

Курица фаршированная запеченная

  • 1 целая курица
  • 0,5 кг куриного фарша
  • 1 ст. риса
  • 1 луковица
  • Соль
  • Перец

Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности и слить воду. Луковицу очистить и мелко нарезать. Соединить куриный фарш с луком и рисом, посолить и поперчить по вкусу. Куриную тушку помыть, очистить от сгустков крови и жира, обсушить салфеткой. Натереть курицу снаружи и внутри солью и перцем. При желании можно обмазать ее горчицей с медом или майонезом. Нафаршировать курицу приготовленным фаршем, заколоть зубочистками отверстия и поставить запекать в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов.

Мясо с травами

  • Мясо свежее 1 кг
  • Оливковое масло 2 ст.л.
  • Сухие травы (розмарин, базилик, орегано, майоран, кербель, эстрагон, лаванда, тимьян)
  • соль
  • перец

Мясо порезать на удобные куски. Это могут быть стейки или просто порционные куски произвольной формы. Замариновать мясо в оливковом масле, соли, перце и сухих травах. Такое мясо можно готовить как через пару часов, так и через несколько дней. Оно также отлично подходит для шашлыков. Мясо быстро обжарить в небольшом количестве масла на раскаленной сковороде и сложить в огнеупорную стеклянную форму с крышкой. Поставить в разогретую духовку на час —  полтора. При желании на этой же сковороде можно обжарить до румяной корочки крупнопорезанные картошку, морковь, лук и сложить овощи в форму вместе с мясом. Запекать до готовности.

Пасха: лучшие рецепты

Чай со специями

На 4 порции:

  • 1 ст.л. сухой чайной заварки
  • 1 ст.л. сахара
  • 3 ст. воды
  • 1-2 ст. молока
  • 4 коробочки гвоздики
  • 2 звездочки аниса
  • 1 палочка корицы

Закипятить в ковшике 3 стакана воды, добавить в кипящую воду чай, сахар и специи. Добавить молоко, подождать пока чай закипит и выключить. Накрыть крышкой и дать постоять 10 минут. Процедить напиток в чашки и подать в конце трапезы.

С наступающим светлым Христовым Воскресением! опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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