Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях

Приготовить сыр дома не составит труда. Немного времени, простые ингредиенты и у Вас готов сыр с нежной консистенцией, приятным сливочным вкусом и без вредных консервантов. И еще: чем выше жирность используемого молока, тем больше сыра у Вас получится

Приготовить этот сыр дома не составит труда. Немного времени, простые ингредиенты и у Вас готов сыр с нежной консистенцией, приятным сливочным вкусом и без вредных консервантов.И еще: чем выше жирность используемого молока, тем больше сыра у Вас получится.

Ингредиенты:

Молоко — 1 л

Кефир — 0,5 л

Яйцо куриное — 1 шт

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Кислота лимонная (на кончике ножа)

Способ приготовления:

Молоко выливаем в кастрюлю и ставим на плиту, на средний огонь и постоянно помешивая, добавляем соль и сахар, доводим до кипения.

Сразу после закипания добавляем кефир и перемешиваем, пока масса не свернется. Эту массу откидываем на марлю, затем подвешиваем на марле над раковиной на 15 минут и даем стечь сыворотке.

Яйцо и немного лимонной кислоты хорошо взбиваем.

К взбитому яйцу добавляем получившийся творог и еще раз взбиваем до получения однородной пышной массы.

Наш сыр готов. Приятного Вам аппетита!

P.S. По желанию Вы можете добавить в крем-сыр свою любимую зелень или острый перец. опубликовано econet