Лайфхакинг 100-летней давности

Необходимо заметить, что все эти «лайфхаки» были изобретены около 100 лет назад. В 1910-х годах некоторые производители сигарет начали печатать на карточках то, что мы сегодня называем лайфхакингом – нехитрые приёмы, которые помогают быстрее и легче справиться с ежедневными делами и проблемами.

В конце 1880-х годов производители сигарет начали вкладывать в бумажные пачки со своей продукцией жёсткие карточки, чтобы укрепить упаковку. Прошло совсем немного времени, и они догадались увеличивать продажи, печатая на этих карточках фотографии знаменитостей и хорошеньких девушек, которые можно коллекционировать.

Эти карточки (которые продолжали печатать до 1940-х годов) сейчас представляют большую ценность - самая дорогая, с изображением некурящего бейсболиста Хонуса Вагнера, была продана в 2007 году за 2,8 миллиона долларов.

В 1910-х годах некоторые производители сигарет начали печатать на карточках то, что мы сегодня называем лайфхакингом – нехитрые приёмы, которые помогают быстрее и легче справиться с ежедневными делами и проблемами.

Необходимо заметить, что все эти «лайфхаки» были изобретены около 100 лет назад, когда безопасность заботила людей гораздо меньше, чем сейчас. Поэтому мы рекомендуем читателям хорошенько подумать, прежде чем взять на вооружение какой-нибудь из этих советов.

1. Как самостоятельно изготовить огнетушитель

«Растворите один фунт (0,454 кг; прим. mixstuff) соли и полфунта нашатыря в двух квартах (одна кварта – около литра) воды. Разлейте полученную смесь в бутылки тонкого стекла – каждая примерно по кварте. Если начнётся пожар, бросьте в пламя одну или несколько бутылок и, скорее всего, вам удастся избежать распространения огня.

2. Как вытащить занозу

«Наполните бутылку с достаточно широким горлышком горячей водой почти до самых краёв, положите руку, чтобы участок кожи с занозой оказался над водой и хорошенько прижмите. Через некоторое время заноза должна выйти сама».

3. Как сохранить свежесть яиц

«Чтобы сохранить яйца свежими надолго, их нужно просто положить в коробку с сухой солью (чтобы соль покрывала каждое яйцо полностью) и держать в прохладном сухом месте. Тут важно перекрыть доступ воздуха к скорлупе».

4. Как правильно повалить дерево

«Для начала, следует определить направление, в котором дерево будет падать. Затем необходимо надрубить ствол в двух местах – одно выше, другое ниже, как показано на картинке. После чего, при помощи верёвки, потянуть дерево в нужном направлении».

5. Как остановить бешеную собаку

«Для этого пригодится то, что должно быть в арсенале любого скаута – палка или хотя бы носовой платок, который нужно держать с двух сторон, как показано на картинке. Перед тем, как укусить, собака обязательно попытается сбить вашу защиту лапой, и это даст вам возможность нанести удар ногой».

6. Как не дать засохнуть комнатным растениям, пока вы в отъезде

«Наполните водой большой таз или ведро, поставьте её на возвышение и сгруппируйте вокруг ваши растения. Сплетите нетугую косу из нескольких шерстяных нитей, полностью погрузите её в воду. Затем один конец закрепите на дне сосуда с водой, а второй опустите в горшок с цветком. Для каждого горшка понадобится отдельная шерстяная коса».

7. Как зажечь спичку на ветру

«Справиться с этой знакомой каждому проблемой легко, сделав основание спички шероховатым, как показано на картинке. Когда вы зажжёте головку, получившаяся стружка тоже сразу же загорится и шансов, что огонь не погаснет, будет больше».

8. Как сделать канатную дорогу через речку

«Привяжите один конец крепкой верёвки к дереву. Затем отправьте одного бойскаута переплыть через речку и прикрепить второй конец к дереву по другую сторону. Сделайте нечто вроде сиденья, прикрепите его к петле, которая может свободно передвигаться по верёвке или к блоку. Затем, при помощи лёгкого троса, пристёгнутого к основанию «кресла», концы которого держат скауты с двух сторон, можно безопасно переправить человека на другую сторону реки».

9. Как спасти человека от поражения электрическим током

«Если вы стали свидетелем того, как человек дотронулся до оголённого провода, не прикасайтесь к пострадавшему, если только ваши руки не защищены резиновыми перчатками или несколькими слоями сухой ткани. Обесточьте провод и затем немедленно пошлите за доктором».

10. Как сделать фильтр для воды

Самый лучший и эффективный фильтр можно сделать из обыкновенного идеально чистого оцинкованного ведра, проделав в его дне маленькое отверстие, через которое продета подходящая по размеру трубка. Вода будет просачиваться через слои крупного песка, отборной гальки и камешков, которыми следует наполнить ведро и выливаться по трубке идеально чистой».опубликовано econet