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Садовые хитрости: 12 золотых советов

Источник: mixstuff.ru 22 мая 2023 8062
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Несколько очень полезных советов, которые помогут увлечённым садоводам создать на даче свой маленький рай

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Несколько очень полезных советов, которые помогут увлечённым садоводам создать на даче свой маленький рай:

1. Хотите вырастить сладкие помидоры? Используйте пищевую соду

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Сбрызгивайте землю вокруг томатов раствором пищевой соды раз в неделю. Она может стать прекрасным удобрением благодаря своему свойству делать почву нейтральной.

2. Не нравятся неэкологичные пластиковые горшки для цветов? Сделайте свои из туалетной бумаги

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Сделайте несколько прорезей на картонном рулоне от туалетной бумаги, чтобы его можно было легко сложить. Затем осталось лишь насыпать туда грунта и посадить семена.

3. Одолели слизни на огороде? Вам на помощь придёт пиво

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Оставьте на ночь блюдце, наполненное пивом, желательно тёмным, в местах большего скопления слизней. Они являются большими любителями этого напитка, и после такого застолья быстро погибают.

4. Вырастите сельдерей в домашних условиях

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Обрежьте  у купленного в магазине сельдерея черешки и поместите оставшуюся кочерыжку в маленькую ёмкость с содой. Поставьте сельдей туда, где на него будет падать солнечный свет. Когда у сельдерея начнут в  центре прорастать свежие листья, а снизу – корешки, значит пора высаживать его в землю.

5. Фильтр для горшка с цветком

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Прежде чем заполнить горшок почвой, поместите на его дно бумажный фильтр от кофе. Он не позволит почве проникнуть через дренажные отверстия в горшке и создавать грязь.

6. Молотый кофе удобрит землю и отпугнёт насекомых

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Когда растение минует фазу прорастания, посыпьте почву кофейным жмыхом.

7. Чтобы садовые инструменты не ржавели, храните их в песке

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Чтобы садовые инструменты прослужили вам дольше, поместите их на хранение в ведро с песком.

8. Бумажное полотенце обеспечит растению постоянный полив

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Если у вас нет возможности какое-то время поливать ваши саженцы, то скатайте бумажное полотенце, один конец которого опустите в стакан с водой, а остальную часть распределите по земле вокруг растений.

9. Сделайте двусторонние горшки, чтобы каждый год менять растения

Садовые хитрости: 12 золотых советов

10. Полка для обуви для создания вертикального сада

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Чтобы уберечь свои растения от вскапывания домашними животными, переместите их на стену.

11. Пластиковая канистра вместо лейки

Садовые хитрости: 12 золотых советов

Проделайте несколько небольших отверстий в крышке любого ненужного пластикового контейнера, и новая лейка готова к использованию!

12. Пластиковый контейнер вместо садовой лопатки. Отрежьте от контейнера часть со стороны ручки и не забудьте приделать к нему черенок.опубликовано econet

Садовые хитрости: 12 золотых советов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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