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Десять изумительных идей для мини-закусок

Источник: Econet 28 сентября 2024 6654
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У нас есть для вас 10 интересных идей для мини-закусок к любой домашней вечеринке. Их можно сделать сладкими, можно солеными. Можно менять ингредиенты на свой вкус. Смотрите и вдохновляйтесь!

Десять изумительных идей для мини-закусок

У нас есть для вас 10 интересных идей для мини-закусок к любой домашней вечеринке. Их можно сделать сладкими, можно солеными. Можно менять ингредиенты на свой вкус. Смотрите и вдохновляйтесь!

Десять изумительных идей для мини-закусок

Клубника + базилик + инжирный бальзамик + козий сыр

Конечно, если бальзамик с инжиром найти не удалось, можно заменить его обычным. Клубника подойдет любая, как замороженная, так и свежая. 

Способ приготовления очень прост: намажьте на багет немного козьего сыра, положите на него листочек базилика, сверху клубнику и полейте все парой капель инжирного бальзамика.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Селедка + вареное яйцо 

Сварите яйцо. Важно, чтобы желток схватился, поэтому варите не меньше 10 минут. После того как яйца остынут, натрите их на мелкой терке, выложите с горочкой на хлеб и сверху положите кусочек сельди.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусокДесять изумительных идей для мини-закусок

Камамбер + томаты черри + оливки

Обычно в такую закуску добавляют моцареллу, однако с камамбером она приобретает более изысканные нотки.

Положите на хлеб небольшой кусочек камамбера. Разделите томат черри пополам, половинку положите на сыр. Затем сверху разместите зубочистку с оливкой.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Бальзамик + моцарелла + запеченный перец

Перец необязательно запекать в духовке, так как это займет много времени. Его можно запечь на плоской тарелке в микроволновке. Достаточно запекать 3 минуты.

Выложите базилик на багет, сверху положите моцареллу, а затем перец. Полейте парой капель бальзамического уксуса.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Семга + сливочный сыр + перья лука

Пожалуй, это самая распространенная закуска. Ломтики семги можно заменить на форель. 

Намажьте сливочный сыр на багет, положите сверху ломтик семги и украсьте зеленым луком.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Инжир + голубой сыр

Можно использовать как свежий инжир, так и сушеный. По желанию можно добавить пару капель меда.

Если вы используете сушеный инжир, поделите плод пополам, если свежий, отрежьте ломтик размером с кусочек багета. На хлеб положите кусочек сыра, а сверху разместите инжир.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Банан + лимонная цедра + творожный сыр

Отличная десертная закуска. Намажьте творожный сыр на багет, сверху натрите немного лимонной цедры и выложите парочку небольших ломтиков банана.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Хамон + оливковое масло

Закуски с хамоном очень популярны. Тут нет ничего лишнего. Приправьте несколькими каплями оливкового масла, а затем выложите на багет хамон. В сезон сверху можно положить также кусочек дыни.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Яблоко + изюм + розмарин + козий сыр

Яблоки в этой закуске можно использовать как свежие, так и запеченные. Запечь их можно в микроволновке. 

Намажьте козий сыр на хлеб, выложите на него кусочки яблок, немного листочков розмарина и изюм.

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Яблоко + бри + мед

По желанию в рецепт можно добавить грецкий орех. Выложите небольшой кусочек бри на хлеб, добавьте сверху яблоко и полейте медом. Сверху посыпьте ореховой стружкой. опубликовано econet

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Десять изумительных идей для мини-закусок

Фотографии: Татьяна Гребенник

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Источник: https://econet.ua/

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рецепт еда закуска

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