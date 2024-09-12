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На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Источник: Econet 12 сентября 2024 6406
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Рыба идеальна для открытого огня: она быстро маринуется и еще быстрее готовится. А значит, остается сочной, нежной, вкусной, да еще и пропитывается ароматным дымком. Устоять невозможно! И поэтому мы предлагаем вам разнообразить эти выходные приготовлением необычных красивых и аппетитных шедевров из морской рыбы. 

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Рыба идеальна для открытого огня: она быстро маринуется и еще быстрее готовится. А значит, остается сочной, нежной, вкусной, да еще и пропитывается ароматным дымком. Устоять невозможно! И поэтому мы предлагаем вам разнообразить эти выходные приготовлением необычных красивых и аппетитных шедевров из морской рыбы. 

Шашлык из горбуши в медовой глазури

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Понадобится:

  • 600 г филе горбуши
  • 200 г очищенных креветок
  • соль, молотый черный перец
  • сок 0,5 лимона
  • 2–3 капли вустерского соуса
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 200 г помидоров черри

Для глазури:

  • 3 веточки базилика
  • сок 2 лимонов
  • 50 г жидкого меда

На 4 порции
45 мин
300 ккал

Приготовление:

1. Филе горбуши и креветки ополоснуть и обсушить. Рыбу нарезать кубиками и, чередуя с креветками, наколоть на шпажки. Смешать лимонный сок с вустерским соусом. Шашлык посолить, поперчить, сбрызнуть полученной смесью и оставить на 10 мин.

2. Сделать глазурь. Базилик промыть, обсушить, листочки отщипнуть и измельчить. Лимонный сок соединить с медом и слегка нагреть. Добавить базилик.

3. Гриль разогреть. Рыбу с креветками на шпажках смазать оливковым маслом и обжарить на гриле в течение 8–10 мин, периодически смазывая глазурью. Черри вымыть и разрезать на половинки. Готовые шашлыки выложить на тарелки, украсить половинками черри. Подать горячими. 

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Шашлык из трески с перцем

Быстро, просто, вкусно

Понадобится:

  • 4 ст. л. сока лимона
  • 4 ст. л. столового уксуса
  • 2 ст. л. сахара 
  • 2 моркови
  • сок лайма
  • соль, черный перец по вкусу

На 2 порции
55 мин
345 ккал

Приготовление:

1. Промыть филе в проточной холодной воде, промокнуть, сбрызнуть лимонным соком и нарезать кусочками размером 2–3 см.

2. Перец вымыть, удалить семена и плодоножку, мякоть нарезать кусочками толщиной 2–3 см. Морковь вымыть, очистить, нарезать небольшими кубиками. Соединить уксус и сахар, все хорошо перемешать, залить этой смесью нарезанную морковь, оставить на 30 мин.

3. Треску, кусочки моркови и нарезанный перец нанизать вперемешку на шампуры, посолить и поперчить.

4. Жарить на открытом огне до румяной корочки.

5. Перед подачей на стол полить соком лайма.

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Скумбрия на гриле, маринад с розмарином – ароматно

Понадобится:

  • 3 веточки розмарина
  • 4 ст. л. сока лимона
  • масло для жаренья
  • соль, перец по вкусу

На 5 порций
30 мин
235 ккал

Приготовление:

1. Рыбу выпотрошить, отрезать голову, тщательно промыть тушку скумбрии и обсушить бумажными полотенцами.

2. Засыпать рыбу солью, оставить на 15 мин, стряхнуть лишнюю соль, поперчить.

3. С розмарина оборвать листочки, истолочь в ступке. Соединить толченый розмарин, сок лимона и 1 стакан воды. Залить этим маринадом рыбу и оставить на 1 ч.

4. Решетку разогреть, смазать маслом. Рыбу достать из маринада, удалить хребет, «расплющить». Закрепить в решетке скумбрию и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Хек в апельсиновой глазури.  Необычно!

Понадобится:

Для соуса:

  • 1 перец чили
  • 2 ст. л. красного винного уксуса
  • 100 г мякоти ананаса
  • 100 г мякоти дыни

Для глазури:

  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. коричневого сахара
  • 1 ст. л. молотого кориандра
  • 2 ст. л. растительного масла
  • сок 1 апельсина
  • кинза для украшения

На 3 порции
30 мин
330 ккал

Приготовление:

1. Филе хека вымыть, обсушить, разрезать на порционные куски.

2. Сделать глазурь. В глубокой миске соединить апельсиновый сок, сахар и соевый соус, хорошо перемешать, добавить масло и кориандр, еще раз хорошо перемешать.

3. Залить смесью филе хека, оставить на 10 мин.

4. Сделать соус. Ананас и дыню нарезать кусочками. Перец чили вымыть, обсушить, очистить от семян, мякоть нарезать. Соединить фрукты с перцем и уксусом, измельчить все с помощью блендера.

5. Гриль сильно разогреть, уложить рыбу и обжарить по 1 мин с каждой стороны. Посыпать зеленью кинзы. Соус подать отдельно.

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Окунь на гриле в лимонно-масляном соусе

Понадобится:

  • 800 г филе морского окуня
  • 2 ст. л. рубленого укропа
  • 2 ч. л. мускатного ореха
  • 100 мл сока лимона

 Для соуса:

  • 125 мл сливок
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. нарезанного зеленого лука
  • молотый черный перец
  • соль

На 4 порции
30 мин
230 кка

Приготовление:

1. Сделать соус. Лимонный сок уварить до половины объема, влить сливки и перемешать. Затем постепенно, помешивая, добавить масло, а когда оно растопится, положить зеленый лук.

2. Соединить сок лимона и укроп, перемешать. Филе рыбы посыпать солью, мускатным орехом, перцем, залить смесью сока с укропом, поставить на 3 ч в холодильник.

3. Гриль разогреть. Жарить рыбу на гриле до готовности по 5–10 мин с каждой стороны.

4. Подавать рыбу горячей, полив лимонно-масляным соусом.

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Запеченная камбала с необычной начинкой

Понадобится:

Для маринада:

Для начинки:

  • 1 средняя луковица
  • 1 сваренное вкрутую яйцо 

На 4 порции
45 мин
245 ккал

Приготовление:

1. Сделать маринад. Соединить соль, уксус, перец, 2 стакана воды, все хорошо перемешать.

2. Сделать начинку. Мелко нарезать лук, обжарить в растительном масле. Добавить нарезанные грибы и жарить до готовности, остудить. Нарезать яйцо и добавить его к грибам, посолить.

3. Рыбу выпотрошить, снять кожу, разрезать вдоль на две половинки и вынуть кости. Затем замочить рыбу в маринаде на 20 мин. Для каждой рыбки приготовить отдельный кусок фольги и смазать его маслом.

4. На фольгу выложить одну половинку рыбы, посолить, поперчить, выложить слой начинки, закрыть второй половинкой рыбы. Плотно завернуть рыбу в фольгу.

5. Жарить на решетке 20–30 мин, переворачивая. Готовую рыбу подавать на стол прямо в фольге.

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Стейки из лосося в яблочном соусею   Необычно!

Понадобится:

  • 6 стейков из лосося (по 180 г)

Для гарнира:

  • 1 кг картофеля
  • 200 г твердого сыра
  • 2 ст. л. оливкового масла

Для соуса: 

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. яблочного джема
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. специй для рыбы

На 6 порций
45 мин
350 ккал

Приготовление:

1. Сделать соус. Соединить оливковое масло, яблочный джем, соевый соус и сухие специи.

2. В форму для запекания, выстланную фольгой, выложить стейки и смазать их глазурью. Накрыть пленкой и оставить на 10 мин.

3. Затем пленку снять и форму поставить под гриль. Через 4–5 мин стейки перевернуть и запечь с обратной стороны. Картофель очистить и нарезать тонкими кружками. Сыр нарезать ломтиками. Духовку нагреть до 180 °С. 

4. На смазанный маслом противень выложить, чередуя, кружки картофеля и ломтики сыра в виде многослойных бутербродиков. Запечь до золотистой корочки и подать к стейкам. 

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Семга на гриле, на гарнир – пикантные грибы

Понадобится: 

  • 4 стейка семги (по 150 г)
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец по вкусу
  • 400 г вешенок

Для соуса:

  • 40 г кедровых орешков
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 пучка петрушки
  • 125 мл оливкового масла
  • 40 г тертого сыра

На 4 порции
40 мин
455 ккал

Приготовление:

1. Сделать соус. Орехи обжарить без добавления масла. Чеснок очистить и мелко нарезать. Петрушку вымыть, обсушить и оборвать листочки.

2. Орехи смешать с чесноком, петрушкой, оливковым маслом и пюрировать в блендере. Добавить тертый сыр, все хорошо перемешать, посолить и поперчить.

3. В каждом куске рыбы сделать надрезы и заполнить соусом.

4. Гриль хорошо разогреть. Каждый кусок семги смазать маслом, посолить и жарить на гриле 15 мин, периодически переворачивая.

5. Грибы очистить и вымыть. Нанизать на шампуры, смазать соусом и обжарить в течение 2–4 мин с каждой стороны. 

На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

Дорада на гриле. Вкусно и просто!

Понадобится: 

  • 4 шт. рыбы дорада
  • 1 ст. л. тимьяна
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 1 ч. л. розмарина
  • соль, перец по вкусу
  • 50 г сливочного масла
  • масло для жаренья

На 4 порции
30 мин
320 ккал

Приготовление:

1. Рыбу очистить, выпотрошить, промыть под проточной водой, обсушить.

2. Гриль разогреть, смазать маслом. Полить дораду соком лимона, натереть тимьяном и розмарином, перцем, солью.

3. Обмазать рыбу сливочным маслом со всех сторон, оставить на 5 мин. Положить на разогретый гриль и обжаривать по 5–7 мин с каждой стороны.

4. Кабачки и помидоры вымыть, обсушить. Помидоры разрезать пополам, кабачки нарезать кружочками. Обжарить овощи на гриле  в течение 4 мин. Готовую рыбу подавать с обжаренными овощами.

Приятного аппетита! опубликовано econet

Источник: https://econet.ua/

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