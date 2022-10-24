Как вывести белые пятна на мебели

Основным недостатком полированной мебели является то, что на ней хорошо видны разнообразные повреждения, например, царапины или белые пятна, появившееся от горячих предметов. Все это, конечно, можно устранить, придав мебели первоначальный вид

Основным недостатком полированной мебели является то, что на ней хорошо видны разнообразные повреждения, например, царапины или белые пятна, появившееся от горячих предметов. Все это, конечно, можно устранить, придав мебели первоначальный вид.

Вам понадобится:

- парафин;

- восковая палочка;

- металлическая вата;

- красное вино;

- льняное масло;

- салфетка.

Инструкция

Чтобы удалить небольшие царапины с полированной мебели, смешайте в равных количествах красное вино и оливковое масло. Полученную смесь нанесите на поврежденные места и оставьте на некоторое время, чтобы жидкость могла впитаться. Затем при помощи круговых движений сухой и чистой салфеткой протрите обработанное место.

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При ремонте глубоких царапин на мебели необходим наполнитель, в качестве которого выступает материал, которым окрашена мебель. Сначала обработайте царапину спиртом и высушите. Далее краску или лак аккуратно нанесите кистью, дайте обсохнуть, а затем растушуйте. Кроме того, в качестве наполнителя можно использовать восковую палочку, которая есть в продаже. Для работы с восковой палочкой нагрейте лезвие ножа и подержите ее возле него, чтобы она нагрелась. Затем аккуратно заполняйте царапину воском до тех пор, пока он не станет чуть выше поверхности мебели. После ремонта дайте заплате высохнуть, срежьте все лишнее острым предметом (например, лезвием) и аккуратно отполируйте.

Для удаления белых пятен, оставшихся на полированной мебели от горячих предметов, возьмите кусок парафина с воском и тщательно натрите поврежденное место. Затем накройте его пропускной бумагой и придавите горячим утюгом. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. После этого протрите обработанное место суконной тряпочкой.

Избавиться от белых пятен на поверхности мебели можно при помощи шлифования. Для этого возьмите металлическую вату номер 000 или 0000, смочите в минеральном или льняном масле и протрите пятно. Затем удалите остатки масла при помощи чистой салфетки. Для восстановления блеска мебели возьмите очиститель автомобильной краски и, нанеся его на ткань, затрите белое пятно круговыми движениями.опубликовано econet.ru

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