Мудрые не прощают никого, а требовательные — не всех и не сразу

Ваше прощение не всемогуще. Если вы "не простили", не очевидно, что человек из-за этого переживает, и если вы "простили", вовсе не обязательно, что человеку после этого сразу на душе полегчает. Люди все-таки достаточно автономные существа

Прощение - снятие претензий и обвинений, прекращение обид и злости в сторону прежде виноватого. Прощение - это мир. Это мир для себя и объявление мира для того, на кого вы сердились.

Заметим: ваше прощение не всемогуще. Если вы "не простили", не очевидно, что человек из-за этого переживает, и если вы "простили", вовсе не обязательно, что человеку после этого сразу на душе полегчает. Люди все-таки достаточно автономные существа, и их переживания зависят не только от нас, от наших слов и нашего отношения, но и от внутренней позиции самого человека. Если тот, кто виноват, чувствует свою вину перед нами, то прощение обычно снижает его переживания. Однако, если переживающий человек более разбирается с самим собой, то ваше прощение для него ключевую роль не играет.

Тем не менее, главные вопросы по поводу "прощения" звучат так: "Всё ли прощать" и "Как прощать?" Постараемся на них ответить.

Всегда ли прощать? Всё ли прощать?

Вопрос очень сложный, поскольку в нем постоянно путаются два разных смысла - поведенческий и душевный. Кто-то, говоря о прощении, думает о своем переживании ("Простила я или не простила? Ушла обида или нет?"), а кто-то другой - о том, как теперь себя вести ("Простить его или в дом не пускать?"). Можно простить поведенчески, но не душевно. "Ну ладно, проходи!" (а в душе обида осталась). Можно простить душевно, но не поведенчески. "Я тебя понимаю и на тебя не сержусь, но я поняла, что такие отношения меня не устраивают. Мы расстаемся, больше мне не звони". Итог, называем это разными словами: поведенческое прощение и душевное прощение.

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Душевное прощение

Самые мудрые, самые душевно здоровые люди в душе не прощают никого - ровно потому, что никого не обвиняют. Прощение - это снятие претензий и обвинений, прекращение обид и злости... А зачем начинать претензии и обвинения? Зачем впадать в обиду и злость? Мудрые люди этого не делают, поэтому им и прощать никого не нужно.

Помните, как этому учит Дхаммапада? "Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня". У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается. "Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня". У тех, кто не таит в себе такие мысли, ненависть прекращается. Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она..."

Душа мудрого чиста от злости и обид, но как к этому прийти? Поскольку вершин душевного развития люди достигают не все и не сразу, разумно поставить более реалистичную задачу: не застревать в своих обидах и обвинениях, прощать быстрее и легче.

Сразу предупреждаем - все эти методы работают только для тех людей, которые со своими чувствами хоть как-то справляться умеют и разумом пользуются. Если же вы живете в другой философии и для вас подобные вопросы разумным образом решать невозможно, вы предпочитаете обращаться к своему бессознательному и разговаривать со своими чувствами, то у вас ситуация более трудная.

Однако не всегда свои обиды и сердитки нужно прятать и не всегда от них нужно сразу освобождаться. Дело в том, что некоторые люди реагируют только на язык чувств. Они действительно не понимают нормальные просьбы и спокойные слова, и пока не увидят слезы или хотя бы серьезную обиду и расстройства - они не реагируют. Значит, в таких случаях нужно обидеться/рассердиться, обиду держать и прощать не сразу... Если посердиться (для мужчин) или обидеться (для девушек) целесообразно и будет полезно для перспектив хороших отношений, то - почему бы и да?

В фильме "Любовь и голуби" мужик семейные деньги пустил на голубей. Сколько сердилась на него жена? 4 минуты? Как вам кажется, это даст нужный результат? Похоже, тут маловато будет...

Поведенческое прощение

Если же говорить не о душе, не о переживании, а о поведении, то здесь ситуация оказывается совсем другой.

Если у вас человек просит прощение за какую-то мелочь (типа, простите, что я вас нечаянно толкнул), то можно и нужно тут же простить его и смело рассчитывать, что этот человек постарается вас больше не толкать. Итого: за мелочи воспитанные люди прощают легко. Если же речь идет не о мелочи, тут вопрос становится более трудным.

Важно понять: "прощение" или "не прощение" - это только инструмент воздействия, который в некоторых случаях работает, а в некоторых нет. Вот и примеряйте: если это на конкретного человека действует, то используйте. Если не действует, то и не упирайтесь.

Некоторым людям вообще что-либо прощать бесполезно, потому что прощай их или не прощай, это не изменит ничего. Это, к примеру мужчины алкоголики, или мужики-гулены по своей жизненной философии, это девушки, любящие только легкую жизнь и не знакомые с тем, что такое совесть - список продолжите сами. Для них попросить прощение не значит ничего, как и ваше "прощение" или "не прощение".

Если трезвый он просил прощения, а завтра снова приходит пьяный - скорее всего, прощать это нельзя. Прощение не должно становиться великодушным приучением к безнаказанности, поэтому - расставайтесь. И более с подобными не связывайтесь.

К таким людям можно относиться только как к стихийному бедствию - или к диким животным, где работает только намордник или дрессировка. С ними по возможности лучше дела не иметь вовсе, а если уже связались, то просто стараться минимизировать от них ущерб. Всё.

Однако хочется верить, что рядом с вами люди другие: умные и порядочные. А чем более люди живут как люди, тем важнее для них отношение других достойных людей. Соответственно, чем более приличные люди рядом с вами и чем более вы для них авторитет, тем более для них значимо попросить при необходимости у вас прощение, а, попросив - получить. Для них это - внутренне важно. Именно ваше прощение не должно быть бездумным. Именно поэтому разумные и требовательные люди прощают не всё, не всегда и уж точно не сразу.

Как определить, когда и кого простить можно, а когда - рано и просто нельзя? Самый простой и надежный показатель, это качество просьбы о прощении. Чем более вдумчива и ответственна просьба о прощении, тем быстрее человека можно простить. Если человек понял свою ошибку, загладил свою вину, сделал все необходимые выводы на будущее - то что вам еще нужно? Итого: разумные люди прощают вину или обиду, если другой человек внятным образом попросил прощения и загладил вину.

А когда мудрые люди обязательно прощают? В тех случаях, если сердиться уже нецелесообразно. Действительно, если продолжать претензии и обиды уже бессмысленно, если все равно этим ничего не добьешься, то - зачем? Обиды и злость грязнят душу. Учитесь держать свою душу чистой!

Ещё раз повторим главную мысль статьи: прощать - красиво и благородно. А еще красивее - не попадать в ситуации, когда приходится прощать, поскольку прощение предполагает, что человек перед вами виноват. Но зачем вы его обвиняете? Мудрее жить - в принципе без обвинений, принимая людей и ситуации такими, какие они есть, принимая нужные (в том числе при необходимости жесткие) решения по поводу людей и ситуаций, но - без обид и обвинений. Просто по делу. Тогда и прощать никого не надо.опубликовано econet

Автор: Николай Козлов

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