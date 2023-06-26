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10 экологичных способов избавится от улиток и слизней (+Видео)

Источник: Econet 26 июня 2023 5310
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Для всех огородников, а особенно тех, кто мульчует свои грядки, улитки и слизни становятся большой проблемой.

10 экологичных способов избавится от улиток и слизней (+Видео)

Для всех огородников, а особенно тех, кто мульчует свои грядки, улитки и слизни становятся большой проблемой. Они объедают листья наших растений, и могут полностью уничтожить рассаду, когда у молодого растения всего один маленький росток.

Давайте рассмотрим, как можно избавится от этих вредителей без применения химических средств защиты растений.

Испанец Тони Фрито — экологический садовод и огородник всегда ищет разные бюджетные методы, как выращивать свои овощи и фрукты органично. Он активный сторонник философии самодостаточной жизни и старается максимально использовать вторичное сырье или то, что дает Матушка-Природа, как альтернативу деньгам.

В этом видео он демонстрирует 10 бюджетных методов, как можно избавится от улиток и слизней на ваших грядках. И хотя он говорит на испанском, все очень показательно и ролик понят даже без его комментариев.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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улитки рассада огород лайфхак жизнь

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