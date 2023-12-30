7 фактов о мужчинах, которые помогут их лучше понять

В обществе сложилось стойкое мнение, что мужчина - это оплот уверенности, силы и независимости. Но любой мужчина, прежде всего, живой человек. Со своими слабостями, сомнениями, неуверенностью. Вот 7 моментов, которые позволят лучше понять мужчин, чтобы не судить их слишком строго.

Как можно понять мужчин, их сомнения, опасения? Для этого полезным будет немного разобраться в специфике мужской психологии. Чего побаиваются, перед чем пасуют некоторые парни? Итак, слабые места представителей сильного пола, о которых мы как-то не задумывались.

7 вещей, которые делают мужчин уязвимыми

Мужчина имеет шанс получить отказ намного чаще, чем женщина

Это явно женский козырь: им в разы реже, чем мужчинам, приходится сталкиваться с таким печальным явлением как отказ. Когда дама не желает сделать первый шаг, она имеет большой выбор способов дать понять, что ожидает от объекта внимания первого шага, не рискуя абсолютно ничем.

Если «номер не прошел», другой представитель сильного пола, возможно, окажется посмелее. Для мужчины всё несколько иначе. Это он должен первым предпринять решительные действия: подойти/познакомиться/пригласить в кафе, это он должен подарить цветы, поцеловать. Не всем мужчинам присуща врожденная уверенность в себе. Но, чтоб набраться решимости и подойти к объекту своего внимания, уверенность в себе просто необходима. И это может быть для мужчины серьёзным препятствием.

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Делаем вывод. Чтоб добиться успеха у противоположного пола, мужчина вынужден рисковать в разы чаще, чем женщина. Возможно, некоторым дамам не стоить быть такими суровыми и неприступными. Ведь ничего криминального не будет в том, что вы продемонстрируете некоторую благосклонность и поощрите попытки мужчины завязать отношения…

Мужчине труднее привлечь внимание к своей персоне

Если дама желает организовать себе свидание или потешить собственное самолюбие, может просто пообщаться на сайте знакомств или выйти в свет, сразив всех своим очарованием. Она убеждена, что точно получит причитающуюся ей порцию внимания и восхищения, если захочет. Мужчина, напротив, не имеет абсолютно никаких гарантий. Он постоянно имеет риск получить от ворот поворот. Нет никакой уверенности, когда парню повезёт в любви, тем более, если он застенчив и не отличается идеальными внешними данными.

Общество настроено, что мужчина будет успешен в отношениях с противоположным полом

Так уж сложилось исторически, что в мужчине поощряется опытность, искушенность в отношениях с дамами. Парни-«гении» флирта, умеющие общаться с девушками, считаются героями среди ровесников, а девочки, увлекающиеся общением с противоположным полом, напротив, рискуют заслужить осуждение со стороны ревнивых подруг.

Считается в какой-то мере стыдным, если мужчина не в состоянии привлечь женское внимание. Вспомните массу примеров из жизни, когда умный, симпатичный, но стеснительный парень не пользуется успехом у девушек, в то время как хулиган и сорвиголова разбивает девичьи сердца без особого труда.

Тут есть, о чем поразмыслить дамам. И, прежде чем авторитетно заявить: «Я никогда не стану встречаться с молодым человеком, у которого не хватает смелости, чтоб подойти ко мне», подумайте хорошенько. Ведь мужчине порой действительно требуется храбрость, чтобы предпринять решительные действия. Если вы сидите со скучающим лицом или отворачиваетесь, он никогда к вам не приблизится.

Мужчин поощряют быть независимыми и не обращаться к чужой помощи

Вполне естественно выглядит ситуация, когда женщина просит о помощи. Но многих мужчин, воспитанных в убеждении, что они должны быть сильными и независимыми, страшит возможность признать, что они оказались где-то несостоятельными. Особенно в сфере личной жизни. Обычно мужчине стыдно обращаться к помощи в вопросах общения с женским полом. Это тормозит их возможности, не даёт развить способности совершенствоваться, становиться более привлекательными. Ведь не все наделены природным обаянием.

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Мужчины плохо разбираются в людях

У них ниже уровень интуиции и хуже развиты социальные навыки, которые дают дамам преимущества в общении. Почему сложилось именно так? В давнем прошлом, чтобы выжить, женщинам нужно было полагаться более на социальные возможности, чем на физическую силу. Любая женщина лучше разбирается в людях, умеет строить диалоги и более способна «читать людей», чем среднестатистический мужчина. И если вы встретите молодого человека, не очень хорошо распознающего социальные подсказки, не судите его чересчур строго.

Мужчины убеждены, что женщине достаточно просто хорошо выглядеть, чтоб обзавестись возлюбленным

В какой-то степени они правы. Женщина, включив свою привлекательность, никогда не останется одна на мероприятии, в публичном месте.

А что же мужчина? Он не в состоянии заметить, что вы изо всех сил пытаетесь обратить на себя внимание понравившегося молодого человека, но вам вместо него проявляют недвусмысленный интерес какие-то несимпатичные персоны. Он видит лишь привлекательную женщину, с которой мечтает познакомиться полбара. Что ему думать? «Ах, женщинам это просто!»

Мужчинам бывает сложно понять, чего реально хочет женщина

Как принято воспитывать мальчиков? Им твердят: «Ты же будущий мужчина». «Будь джентльменом». «Уважай женщин». В результате мужчина, следующий подобным советам, оказывается просто лучшим другом, и не более того.

Никто не учит мужчину понимать женские желания. Информация на эту тему очень противоречива. Редко какая мать посоветует: «Сын, открой перед ней дверь автомобиля и пододвинь ей стул в ресторане, а ночью продемонстрируй свой потенциал в спальне». Молодым мужчинам приходится догадываться самим, и на этом пути они совершают множество ошибок.

Выходит, что при первом знакомстве преимущество наблюдается у мужчин, но в описанных выше моментах женщины имеют перевес. Может, прекрасному полу стоит проявить некоторое понимание и деликатность, чтобы развить знакомство и иметь больше возможностей построить успешные отношения?

Мужчины на самом деле более уязвимы, чем это принято считать. Они довольно болезненно относятся к своим недостаткам (и внешним – в том числе), боятся получить отказ, оказаться отвергнутыми, испытывают робость рядом с понравившейся девушкой. Это всё нормально и естественно. И, вопреки всем сложившимся в обществе стереотипам, проявление мужской слабости не всегда стыдно. И чуткая, понимающая женщина, которая находится рядом, может помочь молодому человеку преодолеть свои сомнения и стать белее уверенным в себе.опубликовано econet

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