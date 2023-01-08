7 хороших манер, которым стоит научить детей

Хорошие манеры и вежливость совсем не перестали быть актуальными в наши дни: они помогают создать комфортную и стабильную обстановку. А такая обстановка — именно то, что нужно детям для взросления.

Вежливость и хорошие манеры делают жизнь легче. Это общие ритуалы, которые помогают сгладить острые углы и смягчить социальный дискомфорт. Например, обычай пожимать руки при знакомстве поможет нам избавиться от неловкости, если мы не знаем, как себя вести. Ритуалы эти особенно полезны для детей, которые еще больше, чем взрослые, чувствуют себя напряженными при общении с незнакомыми людьми или, находясь в непривычных местах.

Рекомендации педагога со стажем

Хорошие манеры — это и колыбель эмпатии. Они учат тому, что весь мир — не только для нас. Да, мы часто говорим «спасибо», «пожалуйста», «извините» машинально, но если мы «отключаем автопилот», то признаем и ценим при этом чьи-то действия, мысли, эмоции. А это и есть эмпатия. Кто должен учить этому детей? Раньше я бы сказала, что однозначно родители. Но, поработав педагогом, сделала вывод, что школы тоже должны включиться в воспитательный процесс.

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Приветствие

У меня есть подруга, у которой очень общительный ребенок трех лет. Где бы он ни был, он очень бодро протягивает ручонку и представляется: «Привет! Как дела? Сто лет не виделись.» Он это говорит, даже если никогда не видел вас раньше. Конечно, он подражает папе, но выходит это уникально. Вы просто не можете не улыбнуться и не пожать его руки. А он, в свою очередь, уже знает, что делать и что говорить, когда встречает кого-то, он спокоен. Конечно, он научится и другим формам обращения, но привычка здороваться уже сформирована.

«Спасибо» и «пожалуйста»

Это слова, которые способны укрепить связи между людьми, это необходимые атрибуты уважения и взаимозависимости. Они означают, что мы понимаем: вместе людям лучше, что каждый из нас достоин признания заслуг. В западном обществе считается, что отсутствие этих слов — вызов. Не важно, насколько щедрым или понимающим был с вами человек — всем нравится, чтобы его усилия оценили, даже тихонько и кратко. Мы все это понимаем, поэтому «спасибо» — одно из первых слов, которым мы учим детей. А вот что мы часто забываем, это научить детей смотреть в глаза человеку, говоря «спасибо» и «пожалуйста».

Пунктуальность

Когда вы запланировали встречу с кем-то на определенное время, вы заключили своего рода договор. Когда вы опаздываете, договор нарушается. Некоторые люди относятся к этому серьезно, некоторые — нет. Я лично считаю опоздания ужасно невежливыми. Опоздание говорит: «Мое время более важно, чем твое. Ты сиди и трать свое время, ожидая меня, пока я занят более важными делами». Конечно, иногда опоздания неизбежны, но все равно — чаще всего это от того, что вы неправильно организовали свое время или вам не так уж важно не опоздать.

Знайте, опоздания очень раздражают, даже если другой слишком вежлив, чтобы показать вам это. Учите детей быть пунктуальными. Им очень пригодится уважение к чужому времени.

Извинения

Извинения, пожалуй, самый неясный пункт социального договора. В основе его лежит концепция «в наших отношения образовался разрыв, я хочу это исправить и идти дальше в мире с тобой». Извинения — это обещание будущего. А мы превратили их в эмоцию, а иногда и в игру власти.

Часто мы говорим: «Что-то непохоже, что тебе жаль, что ты раскаиваешься», или «Не надо мне этого «извини», если ты не чувствуешь раскаяния» — то есть мы требуем угрызений совести или притворства. Чему мы хотим научить детей? Может, лучше сказать: «Ты понимаешь, почему я расстроена?» или «Ты понимаешь, почему твой брат плачет?» и обсудить это. Учите эмпатии. Потом учите их, что извинения — это как вы будете вести себя дальше, после того, как вы признали проблему и взяли свою часть ответственности за нее.

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Уступать место в транспорте

Молодые и здоровые уступают место пожилым, людям с инвалидностью, беременным женщинам, чтобы защитить их. Это по-человечески. А еще есть легальная основа такого поведения: у нас детский билет стоит меньше, потому что предполагается, что ребенок уступит место взрослому.

Знакомить людей

Когда я работала в школе для мальчиков, у нас были занятия, на которых мы учили, как представлять людей друг другу. Это было накануне праздника отцов и сыновей, то есть они учились, как знакомить пап со своими друзьями. Так всем удалось избежать неловких моментов. Если вы рано начнете обучение этому навыку, то сбережете целые годы стеснения и дискомфорта своим детям.

Телефонный этикет

Этого не хватает и многим взрослым. Главное правило — не занимайтесь телефоном, если рядом есть живой человек, с которым можно поговорить. Иначе вы демонстрируете, что ничто, кроме этого гаджета, для вас не имеет значения, что человек намного менее важен, чем любая глупость, которой вы занимаете свое время, глядя на экран смартфона. Если вы не научите детей правильному обращению с телефоном, вы не дадите им возможности завязывать настоящие отношения, в реальной жизни. А ведь настоящие отношения в реальной жизни — это то, что нам всем очень нужно.опубликовано econet

Автор Линда Стэйд

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