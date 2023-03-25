7 качеств, разрушающих женское счастье

Невозможно дать ни одного четкого определения понятию «женское счастье». Оно довольно относительно. Но вряд ли можно встретить женщину, которая не хотела бы знать, как стать счастливой.

Гнев, безотказность, ревность, одиночество, инфантильность, ветреность, циничность. Всё это бывает полезно в определённые моменты, но строго в меру и не тогда, когда одно проявление поглощает другие настолько, что становится визитной карточкой женщины. Далеко не неудачи делают женщину несчастной, а именно отношение к происходящему. У каждого в жизни случаются неприятности, но они не должны становиться для вас преградой, пусть они будут мостом для обретения счастья. Стоит лишь поверить в себя, открыть в себе силы для достижения своих целей – и вы поймете, как стать счастливой женщиной.

7 преград на пути к счастью

ГНЕВ - есть потребность доказать, отвоевать, победить. Боится чувственных проявлений и быть замеченной в них, склонна расценивать их как слабость и уязвимость. Хочет всё контролировать. Нет контроля и понимания - воюет. Много энергии, накручивает себя сильно, потом старается добиться правды. Поддержит не ласковым словом, а пенделем.

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БЕЗОТКАЗНОСТЬ - когда начинает относиться как мать к своему мужчине, идёт на уступки даже по принципиальным вопросам, разрушая себя и убивая сексуальное влечение партнёра.

РЕВНОСТЬ - это недоверие и заниженная самооценка, когда внутри считаешь себя недостойной любви, как бы соглашаешься с тем, что тебя можно не любить, прошлый опыт подсказывает. Мужчине хочется быть рядом с особенной женщиной, с королевой, неуверенная замарашка, пусть даже Золушка, не вдохновляет на подвиги и не становится музой.

ОДИНОЧЕСТВО - иногда это привычка думать, что тебя никто не поймёт, не существует того, с кем можно разделить то, что на душе. Потому что много знаешь, слишком умная, сильная интуиция, еще и эмоциональный интеллект развит на максимум. Хорошо развитое воображение склонно уводить в небеса и приводить к идеальному образу - выбрать мужчину, с которым невозможно построить отношения. Сложная многогранная личность, которой хочется разместить все свои части в отношениях. Есть ли такой на Земле?! Есть!

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ - относится ко всему как девочка, которая и в свои 43 никак не повзрослеет. Ищет папиной заботы. А мужчина и Папа - личности и функции разные. До сих пор обвиняет всех вокруг в своих неудачах. Избегает ответственности. Мужчина, который появился в окружении, сразу «должен». А свой должен втройне. Жертва - потому что не хочет быть способной влиять и менять, манипулятор в стратегии «хочу-не хочу» без понимания важности внесения своей лепты. Проблемы брать - давать.

ВЕТРЕНОСТЬ - жизнь меряется от любви к любви. Полное растворение в мужчине, ещё до того, как он обозначил своё серьёзное намерение. Много разочарований и обид на мужчин. Готовность отдаваться сразу, как нарисована желанная проекция без её подтверждения в реальности. Она уносится туда, куда её влечёт, создавая впечатление человека, на которого нельзя положиться, и предугадать, чего от неё ждать, невозможно.

ЦИНИЧНОСТЬ - все поступки и слова мужчин обесцениваются. Нужен идеал, не меньше, и так нужен, как надо. Зашоренность рамками представлений, которые силками затягивают в кастрацию мужчин и отсутствие отношений. Сильная, всемогущая. Умеет работать и зарабатывать. Отношения раскладывает по полочкам, но делает выбор в пользу подумать и рассчитать, а не чувствовать.опубликовано econet

© Инна Макаренко

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