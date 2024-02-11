7 качеств счастливых отношений

Могут ли отношения между мужчиной и женщиной быть гармоничными? В особенности в нынешнее время, когда в институте брака образовалась серьёзная трещина? Безусловно. Но, это каждодневный труд, и этот труд радостный, когда есть понимание и, в особенности, взаимопонимание.

Чтобы создать прочное, а главное, качественное здание семьи и гармоничных отношений, необходимо заложить в его фундамент главные скрепляющие ингредиенты. Сергей Колеша выделил 7 таких качеств-ингредиентов: честность, уважение, доверие, ответственность, забота, паритетность и иерархичность.

Как построить гармоничные отношения - 7 главных качеств

Конечно же, это не исчерпывающие качества для построения и поддержания гармоничных отношений, но их основополагающий базис.

Итак, 7 качеств гармоничных отношений – это:

Честность – перед собой и партнёром – залог искренних и прочных отношений, в которых нет места недомолвкам, секретам и в которых не зреет недоверие и не формируется ревность.

Уважение – свободного выбора партнёра, даже если он отличен от твоего, а также границ его интимно-личностного пространства. Это означает, что уважение рождается из самоуважения человека. То есть, важно понимать и принимать модель, которая подразумевает постановку собственных интересов на первое место. Этим зачастую грешат, ставя на первое место интересы избранников, детей, родителей, тем самым путая самоуважение с расстановкой приоритетов.

Доверие проистекает из самоуважения, честности и создаёт беспрепятственный обмен на энергетическом и информационном уровне, позволяя каждому партнёру максимально раскрываться в отношениях.

Ответственность – это способность осознания ценности отношений и стремления сохранять и приумножать их, бережно относясь к чувствам друг друга. Ответственность – качество зрелости отношений, когда личные интересы не идут вразрез с совместными. Каждый мужчина, уважающий себя, ответственен за свою женщину её, физическое и психоэмоциональное состояние.

Забота – неотъемлемая часть гармоничных отношений. Забота – это способность проявлять ответственность, чуткость, внимание на благо партнёра и семьи. Важно не путать заботу с опекой и в особенности гиперопекой, за которой скрывается навязчивость и страх потери.

Паритетность – это равенство в правах и обязанностях, добровольно и ответственно взятых на себя. Это означает, что каждый имеет право на самовыражение и самоутверждение, правда, не за счёт другого. А добровольно взятые обязательства, не должны быть жёстко зафиксированы, а являются отчасти приглашением к совместному семейному строительству, как образец служения друг другу.

Иерархичность – ключевое понятие в гармонии отношений. Без принятия ведущей роли мужчины и ведомой роли женщины, идущей за ним – за/мужем, построить здоровый и гармоничный союз не представляется возможным, ибо будет непрестанно происходить подмена понятий и смещение ценностей ввиду урона самоуважения.

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Каким бы ни был ваш мужчина – не отбирайте у него инициативу и первенство выбора.

Какой бы не была ваша женщина – ведите себя по-мужски, показывая и подтверждая своими действиями готовность и способность решать текущие проблемы и трудности, и быть всегда ей физической и в особенности эмоциональной поддержкой.

И помните, что ваше счастье – в ваших совместных созидательных усилиях.

Относитесь к любым испытаниям, как созреванию любовного напитка и формированию его индивидуального и неповторимого вкуса.

Будьте терпимы и благожелательны.

А если полоса трудностей и непонимания затянулась – не мешкайте – обращайтесь к профессиональной помощи и будьте счастливы! опубликовано econet

Автор Сергей Колеша

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