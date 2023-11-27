7 ключей от счастья

Счастье не где-то там, далеко. Оно всегда рядом. В простых и будничных вещах. Так зачем же гоняться за недостижимыми фантазиями, когда можно просто быть счастливым? Вот 7 маленьких ключиков для этого.

Сегодня очень много пишут на такие темы «Как стать счастливым», «Как стать успешным», «Как вернуть в жизнь радость». Ну, а все-таки? Существуют ли простые и универсальные советы для того, чтобы жизнь действительно приносила радость, а не выглядела серой рутиной? Если ежедневно посвящать часть времени этим 7 сферам вашей жизни, вы действительно почувствуете благоприятные перемены. Только есть маленькое условие: пытайтесь придумывать различные действия, не превращайте их в обязанность.

7 станций по дороге к счастью⠀

Удовольствие.

Сделайте что-нибудь только для себя, то что доставляет вам удовольствие.

Постарайтесь, чтобы никто не отвлекал вас от процесса, чтобы насладиться им в полной мере.

Учеба.

Познание нового не только важно для нашего счастья и личного роста, это естественный путь человека. Учитесь чему-то беспрестанно: читайте книги день, запоминайте по 5 новых слов на английском/немецком/итальянском, займитесь новым видом спорта. Список можно продолжать до бесконечности.

Новый навык.

Введите в свою жизнь новую полезную привычку: например, выпивать 2 литра воды в день, придерживаться режима дня, осуществлять пробежку. Когда вы освоите новое дело, и оно войдет в привычку, беритесь за следующий навык.

Хобби.

Не лишайте себя любимого занятия. Занимайтесь как можно чаще. Ведь это то, что вас вдохновляет, вселяет душевное равновесие и дарит позитивный настрой.

Повышение своей квалификации.

Вы хороший специалист в своей области? Не останавливайтесь на этом! Ведь нет предела совершенству. Изучите что-то новое, связанное с вашей профессией.⠀

Дневник.

Фиксируйте (на бумаге или в электронном варианте) ваши мысли, события, идеи, мечты и стремления.

Общение.

Общайтесь с коллегами, друзьями. Не скупитесь на хорошие слова. Заводите новые знакомства, старайтесь перенимать у людей их ценные качества.опубликовано econet

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