7 комплексов, из-за которых мы разрушаем отношения

Часто люди до такой степени неуверенны в себе, что своими собственными руками портят все хорошее, за что их ценят партнеры и сами разрушают отношения. Какие слабости мешают отношениям?

Те, кто не уважает и не ценит самого себя, способны отравить жить своим близким людям, пытая их с пристрастием своей любовью, вымогая нежности, требуя ласку. Им недостаточно просто жить, радоваться каждому дню и наслаждаться тем, что уже имеют для счастья. Нет, они постоянно «причиняют добро», обижаются, на попытки подышать без их участия, скандалят и вечно плачутся, что их недостаточно сильно любят.

Что мешает отношениям

1. Инфантильность

Инфантильность порождает вечное недовольство партнером. Человек, который застрял в детстве, не осознает, что ему НЕ ДОЛЖНЫ, не берет на себя ответственность за отношения. Эти фразы, которые способны ввести в ступор даже самого закаленного мужчину – «ты обманываешь меня, что я красивая, на самом деле ты так не думаешь», «ты специально принес мне желтые цветы, чтобы мы расстались?», «хватит обманывать, я же знаю, что я толстая уродина», «я знаю, что никогда не понравлюсь твоей маме ( коллегам или друзьям)» и многие другие. Они обесценивают успехи, ищут во всем подвоха, ноют и выматывают партнера так, что он оправдывает все тайные опасения и сбегает.

2. Комплекс перелюбленного ребенка

Если ребенка перелюбили в детстве, он вырастет невозможным эгоистом, который не сможет построить гармоничных отношений. Самое большое увлечение таких людей – они сами. Вечный нарцисс, любующийся своим отражением – такими в равной степени могут быть как мужчины, так и женщины. Их объединяет одно – своего партнера они рассматривают только как раму для прекрасной картины, себя, естественно. Терпение второй половины рано или поздно угасает, тоже хочется тепла и внимания. Чувства полностью перегорают.

3. Низкая самооценка

В таком человеке находится черная дыра, которая требует внимания, восхищения, уважения, подарков. Они не верят, что представляют собой ценность для партнера, поэтому постоянно вымогают подтверждения собственной привлекательности, значимости и преданности. Их партнеры только и делают, что доказывают свою любовь. Но вечно отдавать невозможно. Ресурсы необходимо возобновлять, иначе наступает опустошение. Быть для кого-то постоянно центром вселенной – нелегко и безрадостно.

4. Синдром отличника

Они настолько хотят быть лучшими, что это желание переходит все разумные пределы. Они выполняют все лучше всех на работе, идеально готовят правильные продукты дома (потом заставляют близких все это съедать, не учитывая их желания). Если перфекционист решил заниматься спортом, то загонит себя до инфаркта, в попытках создать самую лучшую фигуру во вселенной. А заодно, и партнера. Да, ведь партнер тоже нуждается в том, чтобы ему подсказали, как лучше его переделать! Он еще и сопротивляется? Требования растут, а любовь исчезает.

5. Неуверенность в себе

Люди, страдающие от неуверенности в себе, настолько нуждаются в постоянном подтверждении своей силы, привлекательности, востребованности, что подтверждения от одного партнера им недостаточно. И изматывая его своими придирками – гуляют напропалую. А потом, когда их припирают к «стенке», обвиняют партнера в том, что их не ценили, не уважали, и вообще – довели до такого плачевного состояния.

6. Детские травмы

Часто люди, которые получили детские травмы, во взрослом возрасте ограждаются от мира агрессией. Эту агрессию и недоверие к миру они переносят и на своих партнеров. Они сами не ощущают сильной любви, поэтому подозревают, что и к ним ее не испытывают. Они постоянно нарушают личные границы, давят своими упреками и обвинениями в несуществующих изменах, и окончательно уничтожают все положительные эмоции, которые к ним испытывали партнеры.

7. Страх счастья

Эти люди крайне пессимистично смотрят на будущее. Они верят, что проиграют, что недостойны хороших отношений, что любовь пройдет мимо и отравляют себя и окружающих мыслями о том, что опять ничего не получится. В какой-то степени это удобно – они заранее снимают с себя ответственность за все будущие неудачи. Зачем что-то делать, развиваться и стараться, если все заранее обречено на провал?

Иногда мы совершаем глупости в отношениях не потому, что мы плохие. Истоки поступков могут скрываться глубоко в подсознании и брать свои в детстве. Если вы заметили такое поведение за своим партнером, не спешите обвинять его. Лучше помогите разобраться с проблемами: хвалите неуверенных, заботьтесь о недолюбленных, покажите «отличникам» что они прекрасны и без своих побед. Тогда все станет на свои места.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet