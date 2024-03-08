7 ошибок, которые портят вашу жизнь

В чем кроется причина наших поражений и неудач? Вот самые обидные жизненные ошибки, которые лишают нас радости бытия и о которых мы будем впоследствии жалеть... Если прямо сейчас не начнем исправлять ситуацию.

Мы сами своими действиями отталкиваем удачу и отдаляем достижение цели. Неудачный выбор и ошибочные шаги приводят к тому, что дела не ладятся, а, наоборот, преследуют неудачи. Почему кто-то добивается успехов в жизни, а кто-то - нет? Почему у одних все ладится, а у других - наоборот? Что задерживает нас в пути?

Главные жизненные ошибки

Не позволять себе радоваться

Блокировка радости – это не просто неверная жизненная стратегия. Это потенциальный ущерб психологическому и телесному здоровью. В результате повышается требовательность к окружающим и вырабатывается привычка страдать.

Такая модель поведения влечет изменение восприятия реальности, определенных ситуаций, людей и их действий. Человек начинает видеть жизнь в черно-белой гамме. Учитесь радоваться по мелочам, не отпугивайте счастье.

Всё откладывать на потом

Довольно распространенная ошибка. Мы живем не нынешним моментом, а завтрашним днем. Вот и откладываем деньги, путешествия, планы и удовольствия. Но ведь «завтра» может и не наступить. А сколько людей жалеют об утраченных возможностях, упущенных благоприятных моментах и вообще, потерянном впустую времени…

Ждать благоприятного (подходящего) момента

Ничто и никогда не станет идеальным для вас. Это касается как ваших собственных знаний, умений, так и общей экономической ситуации в стране, где вы живете. Всегда присутствует доля неопределенности и неуверенности. И никогда нет 100% гарантий. Привыкните к этому. Невозможно застраховаться от всего и все предусмотреть. Учитесь справляться с ситуацией, которая сложилась в данный момент.

Считать знания важнее навыков

Теоретическая подкованность – это, безусловно, хорошо. Но если вы не в состоянии применить свои знания на практике – то грош им цен. Если изучать плавание по книге, но не учиться плавать в водоеме (искусственном или естественном), толку не будет. Если не выступать публично, то теоретические знания ораторского искусства окажутся бессильны.

Можно делать хорошо, не владея теорией, а можно много знать и не уметь. Знания – полезная вещь. Но навыки бывают важнее.

Верить в то, что вам воздастся за страдания

Все наше мировоззрение базируется на страдании и ожидании воздаяния за него. Страдать можно бесконечно. Вам недодали чего-то в детстве, не научили, обделили; вы родились не в той стране, не в ту эпоху; карма, феншуй, невезучесть; неподходящее образование и т.п...

Привычка страдать - это удобная позиция, оправдывающая бездействие, слабость и слабую волю.

Бояться мнения и осуждения окружающих

Люди всегда будут о чем-то говорить, что-то (или кого-то) обсуждать, им требуется тема для общения. Такой темой можете стать и вы, ваша жизнь. Но не стоит драматизировать. Часто люди не подразумевают ничего плохого, когда перемывают кому-то косточки.

Если о вас говорят, это значит, что вы интересны, что отличаетесь определенными качествами. Если слышите о себе неприятные вещи, относитесь к этому спокойно и равнодушно.

Жить не своим умом

Каждый идет по жизни своей дорогой.

Часто вы интересуетесь мнением других по поводу своей жизни, действий и решений? Как часто берете на вооружение чужое мнение?

Почему, претворяя планы в жизнь, вы на кого-то оглядываетесь? Живите своим умом и своей жизнью.

Попробуйте прямо сейчас начать исправлять эти ошибки, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet