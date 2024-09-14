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7 признаков того, что отношения пора заканчивать

Автор: Econet 14 сентября 2024 6896
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Ссориться можно по-разному. В пылу скандала эмоции накаляются до предела, и мы порой теряем над собой контроль. Сгоряча можно наговорить и наделать такого, о чем потому будем жалеть. Но это не самое страшное.

7 признаков того, что отношения пора заканчивать

Почти все бывает поправимо. Однако, если ваш партнер делает указанные вещи, когда вы ссоритесь, это сигнал, что безоблачным отношениям настал конец.

Когда отношения подошли к концу

Сложные периоды есть у всех без исключения пар. Но хорошо бы постараться сохранять здравый смысл, когда скандал находится в пиковой точке. Нормальные отношения и токсичные различаются именно тем, как он и она ведут себя в критических ситуациях споров и непримиримой конфронтации. 

Если партнер вполне в состоянии совершить указанные 7 поступков (на выбор или в произвольной комбинации) в ходе выяснения отношений, это говорит о том, что счастья с ним не будет.

7 признаков того, что отношения пора заканчивать

1. Он пытается сделать вам больно, используя оскорбления

Он обзывает, оскорбляет, не гнушается брани. В придачу ко всему он любит напоминать о болезненных и не приятных для вас ситуациях из прошлого, чтобы за счет вашего унижения ощутить собственное мелочное превосходство. Он оперирует словами как оружием, и с удовольствием старается доставить как можно больше боли.

2. Он ведет себя таким образом, будто вас не существует

Он «включил» полный игнор. Перестал отвечать на ваши уведомления и звонки по телефону. Он с вами не разговаривает вообще. Будто вас нет. Он не сообщает, куда направляется и когда его следует ожидать назад, хоть вы и живете вместе. Он вынуждает вас тревожиться и нервничать, нисколько не задумываясь над этим.

3. Он обвиняет вас во всех смертных грехах

Он перекладывает всю ответственность на вас даже за его личные ошибки и промахи. Его стратегия - делать вид, что это он имеет все основания сердиться на вас, а не наоборот. Даже в том, что он ведет себя неподобающим образом, оказывается, виноваты именно вы.

4. У него есть алкогольная или наркотическая зависимость

Как только в его жизни встречается препятствие, он напивается или принимает запрещенные препараты. А это лишь усугубляет ситуацию, так как проблемы не решаются. А к ним добавляются сложности, связанные с его неадекватным поведением в результате распада личности. Ведь алкоголь и наркотики пагубно влияют на психику и отношения с окружающими.

5. Он старается, чтобы вы усомнились в собственной адекватности

Он ведет себя так, как будто вы теряете разум. Утверждает, что «такого не было», «я этого не говорил», «ты все придумала» и проч. В психологии данная психологическая манипуляция называется «газлайтинг». Если жертва поддается пагубному влиянию, результат может быть самым плачевным.

6. Он никогда не извиняется

По его мнению, он никогда не делает ничего плохого. И извиняться ему не за что. Он находит тысячу оправданий, чтобы отмахнуться от упреков и обвинений и выставить в нужном свете свое недостойное поведение.

7. Он все чаще утрачивает контроль над собой

Находясь рядом с ним, вы не ощущаете себя в безопасности. В приступе ярости и гнева он может швырять и ломать предметы. Он стучит кулаком об стену. Рвет бумагу и одежду. Может причинить вам физическую боль. Он кричит и угрожает. Вы видите, что он склонен к насилию, потому что это – единственный приемлемый для него способ взаимодействия с другим человеком.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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психология отношения

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