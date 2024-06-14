7 признаков того, что вы нашли родственную душу

В стремлении обрести свое счастье мы можем опрометчиво принять желаемое за действительное. Как понять, что отношение вашего партнера искреннее, и не ошибиться в столь важном жизненном вопросе. Вот 7 главных признаков.

Как часто мы идеализируем своего партнера? Любовь слепа, и, надев розовые очки, мы наивно полагаем, что к нам относятся с такой же нежностью и любовью. Но так ли это на самом деле? Определенные признаки в поведении вашей второй половинки укажут, действительно ли ваши отношения идеальны, или не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Вот эти признаки.

Как понять, что ваши отношения развиваются правильно

1. Когда вы рядом, то не думаете о других

Когда вы с партнёром находитесь в баре или кафе, попытайтесь как бы взглянуть на себя со стороны: вы вертите головой по сторонам, рассматривая посетителей и выискивая взглядом знакомых?

Акцентируете внимание на том, кто из приятелей может увидеть вас вместе? Или вы исключительно наслаждаетесь обществом друг друга (весь мир существует только для вас)?

2. Он рад вашим достижениям

В болезненных отношениях один член пары нередко вредит интересам второго. Чистосердечная радость за ваши позитивные результаты и успехи - хороший признак здоровых отношений. Чтобы так поступать, ваша «половинка» должна быть прежде всего довольна собственной жизнью. Тогда возможна совместная, разделенная друг с другом радость за жизненные победы.

Союзам, в которых уважают интересы друг друга, проще находить компромиссы, чем союзам, в которых каждый эгоистично думает прежде всего о себе.

3. Он не старается вас изменить

Если партнёр ведёт себя с вами одинаково ровно в обществе, компании и когда вы остаетесь наедине, значит, все в порядке. Почаще прислушивайтесь к собственной интуиции. Она правильно реагирует на невидимые сигналы, если в отношениях что-то не так.

К примеру, если партнёр демонстрирует недовольство вашим поведением, отдельными чертами характера, стремится изменить вас и «подстроить» под себя - это симптом того, что человек имеет тенденцию держать под контролем окружающих (и вас в том числе). Не стоит ждать от него уважительного отношения.

4. Он легко вошел в вашу жизнь

Обратите внимание, гармонирует ли жизнь партнёра с вашей за кругом личных отношений. Как он ладит с вашим окружением (родственниками, друзьями)? Нашли ли вы общий язык с его близким кругом? Присутствуют ли у вас какие-то общие интересы и взгляды? Хотелось бы, чтобы прозвучал ответ «да».

5. Он вас слышит

Если вы человеку не безразличны, он живо интересуется вашей жизнью и слушает, когда вы что-то рассказываете, делитесь проблемами, спрашиваете совета. Он не забывает, что вы рассказывали о себе. Когда же он практически всегда говорит лишь о себе, любимом, не интересуется вашими заботами и тревогами, не прислушивается к вашему мнению, вряд ли он имеет на вас «серьезные виды». Может, ему просто нужна аудитория?

6. Он утешает вас, когда вам грустно

Обратите внимание, как партнёр ведёт себя, когда вы чувствуете себя подавленно или вас что-то огорчает. Вероятно, он выражает искреннее сочувствие умеет найти слова утешения.

Но когда вам высказывают претензии из-за того, что вам печально, или критикуют за то, что вы принимаете все близко к сердцу, это нехороший сигнал. Подобное поведение является симптомом нарциссизма, когда человек игнорирует любые переживания, не касающиеся его персоны. Как бы там ни было, если вы в данный момент нуждаетесь в поддержке, близкий человек должен подставить свое плечо, а не воспитывать вас.

7. Он не сдерживает собственные эмоции

В благополучной паре оба выражают эмоции и совместно разрешают конфликты. Не стоит замалчивать раздражение, не идти на контакт. Молчание в данном случае разрушительно действует на отношения.опубликовано econet

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