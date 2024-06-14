7 признаков того, что вы нашли родственную душу

В стремлении обрести свое счастье мы можем опрометчиво принять желаемое за действительное. Как понять, что отношение вашего партнера искреннее, и не ошибиться в столь важном жизненном вопросе. Вот 7 главных признаков.
Как часто мы идеализируем своего партнера? Любовь слепа, и, надев розовые очки, мы наивно полагаем, что к нам относятся с такой же нежностью и любовью. Но так ли это на самом деле? Определенные признаки в поведении вашей второй половинки укажут, действительно ли ваши отношения идеальны, или не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Вот эти признаки.
Когда вы с партнёром находитесь в баре или кафе, попытайтесь как бы взглянуть на себя со стороны: вы вертите головой по сторонам, рассматривая посетителей и выискивая взглядом знакомых?
Акцентируете внимание на том, кто из приятелей может увидеть вас вместе? Или вы исключительно наслаждаетесь обществом друг друга (весь мир существует только для вас)?
В болезненных отношениях один член пары нередко вредит интересам второго. Чистосердечная радость за ваши позитивные результаты и успехи - хороший признак здоровых отношений. Чтобы так поступать, ваша «половинка» должна быть прежде всего довольна собственной жизнью. Тогда возможна совместная, разделенная друг с другом радость за жизненные победы.
Союзам, в которых уважают интересы друг друга, проще находить компромиссы, чем союзам, в которых каждый эгоистично думает прежде всего о себе.
Если партнёр ведёт себя с вами одинаково ровно в обществе, компании и когда вы остаетесь наедине, значит, все в порядке. Почаще прислушивайтесь к собственной интуиции. Она правильно реагирует на невидимые сигналы, если в отношениях что-то не так.
К примеру, если партнёр демонстрирует недовольство вашим поведением, отдельными чертами характера, стремится изменить вас и «подстроить» под себя - это симптом того, что человек имеет тенденцию держать под контролем окружающих (и вас в том числе). Не стоит ждать от него уважительного отношения.
Обратите внимание, гармонирует ли жизнь партнёра с вашей за кругом личных отношений. Как он ладит с вашим окружением (родственниками, друзьями)? Нашли ли вы общий язык с его близким кругом? Присутствуют ли у вас какие-то общие интересы и взгляды? Хотелось бы, чтобы прозвучал ответ «да».
Если вы человеку не безразличны, он живо интересуется вашей жизнью и слушает, когда вы что-то рассказываете, делитесь проблемами, спрашиваете совета. Он не забывает, что вы рассказывали о себе. Когда же он практически всегда говорит лишь о себе, любимом, не интересуется вашими заботами и тревогами, не прислушивается к вашему мнению, вряд ли он имеет на вас «серьезные виды». Может, ему просто нужна аудитория?
Обратите внимание, как партнёр ведёт себя, когда вы чувствуете себя подавленно или вас что-то огорчает. Вероятно, он выражает искреннее сочувствие умеет найти слова утешения.
Но когда вам высказывают претензии из-за того, что вам печально, или критикуют за то, что вы принимаете все близко к сердцу, это нехороший сигнал. Подобное поведение является симптомом нарциссизма, когда человек игнорирует любые переживания, не касающиеся его персоны. Как бы там ни было, если вы в данный момент нуждаетесь в поддержке, близкий человек должен подставить свое плечо, а не воспитывать вас.
В благополучной паре оба выражают эмоции и совместно разрешают конфликты. Не стоит замалчивать раздражение, не идти на контакт. Молчание в данном случае разрушительно действует на отношения.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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