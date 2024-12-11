7 спасительных фраз, которые выручат в трудные времена

В жизни любого человека случаются сложные периоды, когда нужно мобилизовать все силы и преодолеть трудности. Но откуда черпать эти силы? На помощь придет опыт других людей и выводы, которые мы извлекаем из жизненных уроков. Эти 7 поддерживающих мыслей помогут в трудный момент.
На разных жизненных этапах человека могут подстерегать всякого рода трудности, проблемы, а может прийти и настоящее горе. Но у нас обязательно найдутся силы для новых решений и для преодоления всего этого. А как же иначе? Жизнь-то продолжается.
Вот несколько простых очень нужных фраз поддержки. Их можно просто прочитать, просто произнести себе в трудный момент. Они помогут сделать верный шаг и выбраться на свет из самой черной и страшной ямы.
Нет ничего вечного и ничего постоянного. Все проходит и забывается. Если уж окончательно не забывается, то хотя бы становится не таким значимым.
В вас самих уже есть «полный комплект». Не стоит пытаться найти какие-то смыслы в ком-то другом.
Лучше вспомните, что вам раньше помогало справиться с трудной ситуацией, что является вашей сильной стороной. Вот на это и стоит делать ставку.
Всегда есть тот, кому еще хуже.
Чем бесконечно убиваться по своей беде – лучше переключить энергию на что-то созидательное.
Нет возможности помогать деньгами – помогайте делами. Нет сил что-то делать – да просто выслушайте человека, проявите участие.
Мы узнаем себя только в кризисные периоды. До этих событий мы, возможно, и не подозревали, сколько в нас есть всего ценного. Какие мы, на самом деле, взрослые, сильные и решительные.
Может быть, долго и безрезультатно делаем что-то, может быть, цель эта вполне достойная, и мы не готовы от нее отказываться.
Только вот пила или топор могли затупиться. Как минимум, их стоит заточить. Но лучше поискать другой, более подходящий инструмент.
Иногда полезно сделать самому себе вызов, устроить некую провокацию.
Как будто ты участвуешь в какой-то игре. Условия от этого не изменятся, но гарантированно будет интереснее.
Когда закрывается одна дверь – рядом открывается другая. Но порой человек так зациклен на старых обидах, что даже не находи сил посмотреть по сторонам.
Пора уже поверить в себя, очнуться и начать действовать. Все ваши ограничения только в вашей голове. Лучше позитивные установки, чем бесконечный негатив.опубликовано econet
Автор Вера Бокарева
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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