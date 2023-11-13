7 способов надёжно избавиться от незримой удавки возраста

Можно ли вообще обойтись без понятия Возраст? Давайте порассуждаем на эту тему вместе с психологом...

В этой статье мы поведём речь о том, как люди безуспешно пытаются сбросить 5-10-20 лет или наоборот побыстрее «дозреть», а также освоим 7 эффективных способов победить возраст. Всё нижеизложенное наводит на мысли о порочности и несовершенстве самого понятия возраста. А можно ли вообще без него обойтись?

«Вечная молодость» VS «SuperStarость»

У каждого из нас есть 3 возраста:

1-й возраст – календарный. Сколько фактически времени прошло с момента рождения.

2-й – биологический. Он зависит от того, как и в каких условиях жил человек. Например, если из двоих одногодок первый 10 лет провёл в Сибири на лесоповале, а второй в роскошном отеле на юге Франции, то, скорее всего, их биологический возраст будет серьёзно разниться.

В сущности, 2-й возраст определяет, на сколько лет по своему физическому состоянию состарились кожа, кости, мышцы и внутренние органы. Показатель этот всегда усреднён. У средних лет алкоголика сердце может быть ещё молодым и сильным, а печень уже, как у глубокого старика.

3-й возраст – психологический. Чтобы его узнать, достаточно спросить себя: «Сколько лет мне внутри, по-настоящему?» Главный секрет психологического возраста в том, что у него, кроме количественной характеристики, есть ещё и качественная – ведущий социальный архетип. А он-то как раз и определяет верхнюю и нижнюю границы психологического возраста внутри себя. Поэтому, если человек переключается на другой архетип в связи со сменой социального статуса (или осознания и принятия своего реального социального статуса), то и его психологический возраст может поменяться резко и сильно.

Некоторые примеры социальных архетипов:

женские – девочка, девушка, мать, тётка, бабушка;

мужские – мальчик, парень, отец, мужик, дед;

непривязанные к полу – дитя, воин, инвалид.

Существует 4 типа отношения к своему возрасту:

Во-первых, строго следовать социальным стереотипам относительно возраста, т.е. взрослеть и стареть «строго по расписанию».

Во-вторых, «торопить события», пытаться стать взрослее и старше.

В третьих, «переводить часы назад» – стараться помолодеть или хотя бы остаться в текущем возрасте.

И, в-четвёртых, обходиться без возраста.

Теперь определим способы влияния всех трёх возрастов друг на друга. Итак, календарный возраст притягивает к своему значению и биологический и психологический, невзирая на то, отстают ли они от него или опережают.

Биологический возраст никак не влияет на календарный, а психологический возраст он притягивает к себе.

Психологический возраст способен иногда косвенно влиять на календарный. Например, дама бальзаковского возраста подправляет свой паспорт, «омолаживаясь» на 5-10 лет. Психологический возраст притягивает к своему значению биологический.

Таким образом, биологический и психологический возраста зависят друг от друга. Поэтому люди и пытается он воздействовать как на один, так и на другой. А происходит это вот так:

В поисках утраченной юности…

1) Играй гормон!

Многие пытаются остановить старость, взяв жену (любовницу) или мужа (любовника) лет на 20 моложе себя. Разумеется, случаются подобные союзы, не связанные с попыткой помолодеть, а просто по любви, но сейчас речь не о них.

Мнится: Передастся молодость партнёра. Я вернусь в то время (а значит и в тот возраст), когда у меня были отношения с такими же девушками (парнями). Подтвердится моя сексуальная привлекательность (фактически, молодость).

А в итоге: На фоне молодого партнёра/партнёрши признаки своего старения становятся заметней и ранят больней. Культурная пропасть между поколениями зачастую оказывается непреодолимой и человек начинает чувствовать себя не только физически, но и морально устаревшим.

2) «Пластика» и ботокс

Особенно «грешат» этим женщины. С помощью скальпеля убирают морщинки с лица и жир с разных мест тела.

Мнится: Если я выгляжу молодо, то действительно становлюсь моложе.

А в итоге: Внешность (те же морщины, к примеру) - результат определенного образа жизни и неразрешённых психологических проблем. Попытка исправить внешность и убрать возраст силой приводят к масштабному внутриличностному конфликту.

3) Вечно молод, вечно пьян

Продолжать и в 40 и позже жить как подросток – теми же ценностями, желаниями, стилем общения.

Мнится: Сохраняя молодость в душе (т.е. социальный архетип девушки/парня), буду жить вечно.

А в итоге: В 38 энергетика тела, скорость восстановления после излишеств и стрессов уже не та, что в 18. Продолжая эксплуатировать молодой архетип, человек стремительно опустошает запасы здоровья и долголетия – прожигает жизнь, и фактически не возвращает юность, а приближает дряхлость.

4) Фанаты ЗОЖ

Физкультура, диеты, отказ от вредных привычек.

Мнится: Здоровое тело будет бесконечно долго сохранять жизнь и молодость.

А в итоге: Если здоровый образ жизни сопровождается «пожилым» архетипом, то психологический возраст будет интенсивно помогать телу стареть. А молодые архетипы (см. предыдущий пункт) не предусматривают ЗОЖ.

5) Впасть в детство

Практикуется, как правило, уже сильно пожилыми людьми. Это бессознательный выбор психики - надевание очень молодого архетипа. Насколько сильно это замедляет старость и отдаляет смерть неясно. Однако если психика идёт на такой шаг, то определённый позитивный эффект безусловно присутствует.

Мои года – моё богатство

1) Мат, секс, сигареты и алкоголь

Всё это пытаются использовать многие подростки в качестве кода доступа к взрослому социальному архетипу. В глазах сверстников срабатывает, а в отношении родителей и учителей не особо. Отсюда возникает такое явление как трудный подросток.

2) Солидность

Взрослый человек – большой. Хотя бы по весу. Поэтому некоторые случаи ожирения связаны, прежде всего, с желанием занять более взрослый социальный архетип. Часто это приводит к противоположному результату: из-за проблем со здоровьем и презрением со стороны в целом более стройного окружения.

3) Семья и дети

Естественный способ получения взрослого социального архетипа. Другое дело, что во многих случаях цели, преследуя которые человек создавал семью, оказываются при именно таком способе недостижимыми. Например, встать вровень или даже превзойти по статусу своих родителей вряд ли удастся, ведь они будут уже бабушками/дедушками, что куда круче «родительства».

4) Болезнь и страдание

Приходилось ли вам видеть, как две старушки спорят, у кого из них жизнь была тяжелее и чьи болячки круче? Чем больше психологических проблем, вызванных пережитыми стрессами и катаклизмами, чем сильнее следы этих невзгод на теле или в медицинской карте, тем психологически старше, авторитетнее человек в социуме (особенно в «низах» общества).

Именно поэтому многие люди так цепко держатся за свои болезни и психологические проблемы. Они боятся (часто этого не осознавая) потерять высокий статус, власть, привилегии.

5) «3 дня до смерти…»

Самый высокий социальный статус у мёртвого или хотя бы полумёртвого человека. Этим объясняется, например, почему многих гениев признают только после их смерти. И особое благоговение перед последними в жизни словами, сказанными даже самым скучным и заурядным человеком. Поэтому, чтобы повысить статус, изменить социальный архетип и ставят себя некоторые на (и за) грань жизни и смерти.

Всё вышеизложенное наводит на мысли о порочности и несовершенстве самого понятия возраста. А можно ли вообще без него обойтись?

ДА!!!

Как жить без возраста – 7 проверенных способов

1. Творить – Творческий поток мгновенно освобождает от возраста, времени и проблем. При этом можно быть не только поэтом или художником, но и творцом-садоводом, психологом, программистом, воспитателем в детском саду и т.д.

Только не покупайтесь на дешёвую байку, мол, любую профессию можно превратить в творческую. Если человек стоит на конвейере 8 часов подряд, запаковывая сигареты в пачки, то он не сможет (даже с помощью сотни психологов!) привнести в труд свой творчество.

2. Смеяться – Смех очень полезен для здоровья и действительно омолаживает. Кроме того, он сходу убирает противоречия между левым и правым полушариями мозга (сознанием и подсознанием), а также ломает оковы социальных условностей.

3. Лицедействовать – Актёр, кочуя из образа в образ, примеряя на себя различные судьбы и возраста, постепенно четко осознаёт и глубоко – до печёнок - чувствует условность понятия «возраст». Теперь не архетипы им управляют, а он сам ими рулит, становясь, когда захочет, старше или моложе. И не просто выглядит на 20 или за 60, а действительно меняется и физически. Если конечно он – хороший актёр.

Как, например, Владимир Михайлович Зельдин, которому вот-вот стукнет 100 лет. И он до сих пор на сцене…

4. Гнуть пальцы – В смысле неустанно тренировать мелкую их моторику. Ваш мозг, мышление, память всегда будут свежими и молодыми. Пианино, карточные фокусы, лепка, массаж и т.д. Кстати с помощью таких практик можно достичь просветления, если делать весь комплекс.

5. Учить и учиться – Когда человек учится чему-то новому и интересному, то его мозг работает в особом «волшебном» режиме. Время и возраст куда-то деваются, и попадает он прямиком в тот же самый творческий поток. И если при этом он ещё и щедро делится полученными знаниями и умениями, то поток становится вечным, неиссякаемым.

6. Практиковать – Цигун либо какую-нибудь другую традиционную оздоровительную систему, причём не «по верхам», а ежедневно и основательно.

7. Воплощать Великую Цель – Важную не только для вас самих, но и для вашего рода, народа или всего человечества. Цель, для осуществления которой явно не хватит продолжительности обычной человеческой жизни.опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

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