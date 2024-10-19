7 сценариев в отношениях, которые делают женщин несчастными

Что мешает женщине почувствовать себя счастливой? Почему на пути к счастью возникают всевозможные преграды? Проверьте себя: возможно, именно эти мысли и обстоятельства мешают вам быть счастливой в отношениях.
Помните, что сказал Лев Николаевич? "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Правда в том, что все несчастные пары несчастны по типичным сценариям, которые давно и детально изучены.
Женщина думает: сначала я постираю и поглажу все вещи, приготовлю на неделю еды, рожу второго ребенку, поставлю дочь на ноги, а уже потом отдохну и расслаблюсь. Ох, как я буду путешествовать на пенсии и точно пойду на танцы, как все закончу!!
Спойлер — этот момент не наступит никогда...
Перед удовольствием всегда будет архиважное дело.
Учили вас умудренные опытом бабушки, что "за все в жизни, внученька, нужно ПЛАТИТЬ"?
В таком случае вы непоколебимо верите: «Я радуюсь сегодня, однако завтра нужно за это заплатить». У нас в семье все хорошо: муж меня очень любит, семью обеспечивает и не изменяет, а значит скоро что-то обязательно случится. За все нужно платить!
Такая женщина страдает, но ничего не просит и не пытается решать проблемы. Муж взвалил на Светлану заботы о двух детях, уборку и готовку, а сам пошел с друзьями в баню. Светлана страдает и вытирает слезы от бессилия: нет, не будет она мужа ни о чем просить. Сам догадается, а она сильная.
О том почему сложно просить, я писала здесь: Просить или не просить мужчину: вот в чем вопрос.
Если вы часто думаете «Ну, почему это всегда случается со мной?!», то возможно это про вас. Аня три раза выходила замуж и два раза разводилась:
- Мой первый муж был слишком тихий, аморфный и холодный! — жалуется Аня...как и второй, и третий.
Такие люди, как Аня, неустанно меняют одни неудовлетворяющие их вещи на подобные. Статья об этом Почему это опять происходит со мной?
Женщина не доводит дело до конца.
Решила отстаивать границы с мужем: "Мне нужно время вечером в среду, чтобы я могла заниматься английским", но сдалась и муж ее не услышал. У ребенка истерика, мама пытается быть уверенной, но не доводит дело до конца и...и ребенок понимает, что ей можно манипулировать.
Женщина постоянно ставит себе новые задачи, миссии и цели. Пока их не выполнит, почувствовать себя счастливой никак нельзя! Сначала ей нужно похудеть на 7 килограмм, потом подкачать попу, потом родить третьего ребенка, а потом стать крутым специалистом. Все-то она не может успокоиться и разрешить себе УЖЕ быть любимой.
Людмила никак не может забеременеть. Ничто так не важно для Людмилы, как беременность, а раз не получается, то она просто не знает, чем еще наполнить свою жизнь!
В каком сценарии узнали себя?опубликовано econet
Автор Ольга Светлая
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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