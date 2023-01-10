7 вещей, которые воруют вашу жизненную энергию

Порядок среди ваших вещей свидетельствует о порядке в вашей голове. Какие предметы негативно влияют на энергетику человека? Что следует выбросить из дома немедленно? Вот эти 7 обычных и таких разрушительных вещей.

Энергообмен между человеком и средой незаметен невооруженным глазом. Но от этого он не теряет своей значимости. Энергетика живого человека — довольно тонкая материя, нуждающаяся в непрестанном притоке энергии из внешних источников. Любое деструктивное влияние на биологическое поле человека отбирает у него жизненную силу и, как ни странно, удачу.

Вещи и предметы, отбирающие нашу энергию

Энергетические проблемы не возникают ниоткуда, просто так. Возможно, рядом с вами присутствуют источники определенной опасности, исподволь разрушающие ваше биологическое поле и формирующие стойкий ореол негатива.

От таковых необходимо вовремя избавляться, чтобы не лишиться здоровья, удачи и благополучия. Ключевым источником, несущим подчас мощное негативное воздействие, выступают конкретные люди с отрицательной энергетикой, и их биополе в разы мощнее, чем у любого, даже «плохого» предмета. Поэтому следует выстраивать собственную защиту всеми возможными средствами.

Чем чреват дефицит жизненной энергии

Недостаток энергии отдаляет человека от достижения цели, везения и удачи. Считается, что каждый из нас имеет прочную связь с так называемым центром изобилия Вселенной посредством микроволн, испускаемых телом и душой. Когда у субъекта наблюдается энергетика, соответственно, Вселенная имеет более слабую связь с этим человеком и попросту не может слышать его желаний. В результате «госпожа удача» заглядывает к нему намного реже.

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Слабеет иммунитет. Речь идет об эмоциональном и физическом иммунитете. Эмоциональная защита помогает нам зрело и адекватно переживать сомнения, бороться с деструктивными установками, которые являются препятствиями на пути к одстижению цели. И наоборот, слабая, поврежденная аура делает человека уязвимым перед депрессиями и безразличием, усталостью и хандрой.

Третья опасность для человека со слабым биополем — банальные сглазы. Кто-то в них не верит. Но это, к сожалению, работает. Энергетический щит при плохой энергетической защите хуже выполняет свои функции, следовательно, враги и недоброжелатели имеют возможность сглазить человека, даже не намеренно. Субъекты, обладающие ослабленным биополем, особенно подвержены проклятьям и/или всяческим приворотам.

А теперь предлагаем перечень вещей и предметов, от которых следует избавиться как можно скорей.

Вещи, разрушающие энергетику

Ненужный хлам

Это может быть все, что угодно: старая мебель, изношенная обувь и одежда, вышедшая из строя бытовая техника или сломанные электроприборы. Хорошо, если в жилище имеется специально отведенное место для этого ненужного хлама, но, все равно, желательно от него избавляться. Старые, вышедшие из употребления вещи засоряют весь дом, его атмосферу. По жилищу начинает циркулировать «плохая» энергетика, которая сводит на нет позитивные начала его обитателей.

Разбитая, поврежденная посуда и зеркала

Не держите в доме треснутые, надколотые чашки, стаканы и тарелки. Во-первых, это опасно для здоровья, если из них кушать и пить. Посредством посуды мы восполняем жизненные силы. И она должна быть новой, чистой и эстетичной. Теперь о зеркалах. Зеркало — особое место энергетического накопления, не зря его часто используют в различных ритуалах. Разбитое зеркало действует как и свалка старого хлама на балконе. Не зря разбить зеркало издавна считалось плохой приметой.

Амулеты и талисманы, принадлежащие не вам

Чужие вещи априори бывают опасны. При покупке ношеной одежды, украшений или обмене целесообразно проводить обряды очищения вещей от посторонней энергетики. Чужой талисман вообще лучше не брать в руки и не приносить домой. Он может принести вред.

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Чужие фото

Если человек не принадлежит к кругу ваших близких и друзей, не симпатичен вам, то его изображение может распространять негативную энергию. Даже если рассуждать логически: человек вам неприятен, он априори станет мешать вам нормально жить, напоминая о своем незримом присутствии посредством фотокарточки.

Вещи умершего человека

Любые вещи, которыми владел покойный, лучше раздать близким людям и нуждающимся. Такие вещи разрушают энергетическую атмосферу вашего жилища, следовательно, имеет смысл от них избавляться.

Увядшие, сухие цветы

Эстетический вид увядших цветов нагнетает печаль. Согласитесь, букет, потерявший нормальный, живой вид, дарит плохое настроение, сплин, грусть. Не держите в квартире эти умершие цветы.

Вещи и предметы, которые вам не по душе

Это может быть что угодно: тарелки неудачной расцветки, дурацкий свитер или громоздкое кресло. Если в доме присутствуют вещи, которые вселяют раздражение дарят определенные, переживания, грусть, от них стоит избавиться как можно скорее.

Освободите свое жизненное пространство. Впустите в дом больше солнечного света, сделайте генеральную уборку. Порядок во внешнем мире работает в унисон с внутренним согласием, дает возможность мыслить более разумно и рационально.

Сознание должно быть ясным и не скованным, поэтому не следует его захламлять.опубликовано econet

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