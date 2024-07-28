7 вопросов, которые нельзя задавать мужчине

Мужчины часто отличаются скрытностью и сдержанностью. Может быть, поэтому нам, женщинам, так хочется порой выведать, что у них на уме. Особенно это касается отношений. Поскольку женщинам важна определенность, а мужчины не обладают талантом открыто выражать свои чувства, прекрасный пол нередко задает такие вопросы, которые ставят их партнеров в тупик.

Расскажем, какие вопросы задавать мужчинам категорически нельзя, чтобы не портить отношения и не действовать на нервы своим половинкам.

О чем не стоит спрашивать мужчину

1. Я толстая?

Вопрос с подвохом, и мужчины это прекрасно понимают. Ответ “Нет” женщинами расценивается, как нежелание мужчины обижать или говорить правду, а “Да” – прямым оскорблением. И вообще такие вопросы сразу выдают неуверенных в себе девушек. А мужчинам скорее понравится девушка с лишним весом, но без комплексов, чем стройная, но с низкой самооценкой.

2. Какой была твоя бывшая?

Девушки, зачем вам нужно это знать? Ведь нет ответа, который бы вас устроил. Если мужчина будет говорить о своей бывшей пассии с теплом и улыбкой на улице, вы начнете ревновать. Если грубо, в красках описывая ее “недостойное” поведение, – это станет сигналом, что перед вами не самый порядочный мужчина, и что, скорее всего, после вашего с ним расставания, вас также будут поливать грязью перед знакомыми.

Естественно, знать о предыдущих женщинах своего мужчины – можно и нужно. Но спрашивать о них надо деликатно, вскользь затрагивая эту тему в разговоре. Также не забывайте при этом следить за своей реакцией на рассказы о другой, бурное проявление ревности в этом вопросе неуместно и глупо.

3. Ты считаешь ее красивой?

Еще один вопрос из раздела “с подвохом”. Каждый день мужчины видят множество людей, и около половины из них – девушки, а какая-то их часть – красивые. И, конечно, ваш партнер это подмечает. Но это вовсе не означает, что он тут же бросит вас и побежит к ней. Научитесь доверять своему мужчине и старайтесь контролировать ревность.

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4. Кто для тебя важнее – твои друзья или я?

Это своеобразный эмоциональный шантаж, который невольно ставит мужчину перед выбором: вы или его друзья. Готовьтесь, что ваш партнер может выбрать своих друзей. Но не потому что они действительно для него важнее, а потому, что никто не любит, когда их ставят перед выбором и ограничивают свободу.

5. Сколько ты зарабатываешь?

Мы хотим знать ответ на этот вопрос не из меркантильных интересов, а как хранительницы будущего семейного гнездышка, чтобы грамотно рассчитывать бюджет. Мужчинам же такой вопрос кажется очень подозрительным. В этот момент они вспоминают все истории про меркантильных и алчных женщин, опасаются, что нам от них нужны только деньги. Если вы хотите узнать благосостояние своего партнера, выясняйте это аккуратно и постепенно.

6. У нас с тобой все серьезно?

Мужчинам сложно отвечать на этот вопрос. Они понимают, что “Нет” приведет к скандалу и вероятному разрыву отношений, но ответ “Да” – для них также неприемлем, потому что страх, что мы тут же начнем планировать свадьбу и придумывать имена будущим детям, слишком силен.

И это вовсе не потому, что он не любит вас и не дорожит вами. Просто каждый мужчина, даже уверенный в вас и ваших отношениях, боится ответственности. Поэтому смысла в подобных вопросах нет. Если он относится к вам несерьезно, то такой вопрос не убережет вас от разрыва, но если рассматривает вас, как постоянную спутницу, то это должно быть видно по его поступкам, а не словам.

7. Когда ты меня познакомишь со своими родителями/друзьями?

Хотите узнать когда? Вот вам честный ответ: когда он будет к этому готов сам. Такой вопрос поставит вашего партнера в неудобное положение, потому что по сути вы пытаетесь форсировать события. Возможно, он еще не решил для себя, настолько ли серьезны ваши отношения для этого шага, а, может быть, с родственниками у него натянутые отношения.

В любом случае, мужчина должен сам решать, когда ему знакомить девушку с близкими и дорогими ему людьми. Не пытайтесь ускорить ход событий и решить это за него самостоятельно. На пользу отношениям это не пойдет.

Наслаждайтесь вашими отношениями и не позволяйте недоверию или ревности разрушить их. опубликовано econet

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