7 вопросов: Техника, которая поможет принять трудное решение

Принимать решения не всегда просто. Это требует взвешенного подхода и анализа ситуации. Как обезопасить себя от возможных рисков и научиться безошибочно находить правильные решения на все жизненные вопросы? Вот полезная методика.

Как принять правильное решение? Бывает, что человек становится перед трудным выбором и не знает, как ему поступить в той или иной ситуации. А обратиться за советом не к кому. Но существует полезная методика, которая и поможет найти верное решение, и позволит развить талант всегда отыскивать правильный ответ на любой жизненный вопрос.

Методика решения проблем

С помощью данной техники вы сможете объективно оценить ситуацию, убрать все колебания и поднять свое умение делать точный выбор на новую ступень.

Вероятно, найденные ответы не каждый раз будут вам по душе, однако, в конце концов, они помогут прийти к единственно верному решению.

Вот эти 7 вопросов

1. Что бы я выбрал(а), если бы не страх?

Миллионы больших и маленьких решений в нашей жизни так и остаются не претворенными в жизнь по воле собственных страхов и стереотипов. Такая категория людей, как опытные бизнесмены, умеют взвешенно рассматривать имеющиеся риски, вероятные при определенном выборе, и так же обдуманно они оценивают свои страхи. Когда вы понимаете, что вам мешает какое-то препятствие — выпишите (Да-да! Ручкой на листе бумаги!) страхи и опасения, которые вами владеют, и проанализируйте их с человеком, который поможет вам подойти к этому объективно. Случается, что выбор, вызывающий наибольшее количество страхов и сомнений - самый оптимальный.

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2. Что бы я выбрал(а), если бы не деньги?

Каково ваше мнение: многие гениальные идеи не были претворены в жизнь по причине безденежья? Или, наоборот, деньги не приходят по той причине, что идеи так и остались не внедренными? Стоит ли отказывать себе в росте и прогрессе, если вы считаете, что для этого не достает финансов? Звучит, возможно, сказкой, но, если вы выбрали правильно, материальные средства всегда отыщутся. Не запрещено обращаться за поддержкой такого рода к родным, друзьям или каким-то образом дать общественности знать, что вы находитесь в поисках инвестора. И пусть временное отсутствие финансов вас не тормозит в пути.

3. Что худшее и лучшее может произойти?

Как дальнейшее описание первых двух пунктов - изобразите на листе бумаги своеобразную карту вероятных последствий ваших, теоретически принятых, решений. Учтите по возможности все позитивные, негативные, весомые и малые результаты, которые может принести ваш выбор. Оптимальный выход из проблемы окажется буквально у вас перед глазами.

4. Чему научил меня былой опыт?

Каждый опыт в нашей жизни, и позитивный, и негативный, преподносит бесценные уроки. Часто поражения происходят лишь когда, когда люди не извлекли урока из ситуации. Припомните свои предыдущие успехи и ошибки: не подсказывает ли вам прошлый опыт, как быть в данном конкретном случае?

5. Совпадает ли это с моим видением?

Спросите себя честно: вам реально это необходимо или вы соглашаетесь из нужды, хотя меняете свой курс и хотите двигаться не туда, куда стремитесь по большому счету? Один из ключевых принципов успешности - это последовательность в мышлении и действиях. Поэтому всегда обращайте внимание, совпадает ли принятое решение с вашими взглядами, и не удаляет ли оно вас от желанной цели?

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6. Что подсказывают мне душа и тело?

Вспомните какой-нибудь неудачный выбор, о котором вы жалеете. Разве ваша интуиция или тело не посылали вам сигналы, что поступать таким образом не следует? Когда вы ощущаете физический дискомфорт, принимая определенное решение или ваш внутренний голос противится этому – может, стоит прислушаться к таким сигналам? Они могут опровергать ваше решение, но подсознание часто подсказывает, как не ошибиться и сделать правильный выбор.

7. Как я буду смотреть на себя в зеркало завтра?

Что вы станете ощущать завтра, после принятия сложного решения? Если вы будете ощущать гордость, энергетический всплеск и подъем – это означает, что вы на верном пути. Если вы отмечаете в себе отголоски стыда или сожаление — не игнорируйте такие ощущения. Значит, решение было принято или слишком поспешно, или вопреки вашим жизненным установкам. Поэтому, пока не поздно, постарайтесь исправить ситуацию.

Подходите к принятию решений взвешенно, что называется, «с холодной головой». Постарайтесь не делать это спонтанно, подчиняясь эмоциональному порыву, или просто необдуманно. В противном случае вы можете навредить себе и людям, которые принимают участие в вашей ситуации. А эти 7 вопросов помогут минимизировать риски и вероятность негативных последствий. Помните: рассудительный человек всегда выигрывает перед лицом жизненных проблем.опубликовано econet

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