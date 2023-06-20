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Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Источник: Econet 20 июня 2023 5288
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Мухи - неотъемлемая часть мира с умеренным климатом. Но это не значит, что вы должны терпеть их. Или травить вонючими инсектицидами.Есть как минимум несколько классных способов избавиться от них без ущерба для себя и своего кошелька! И это будет стоить меньше $1!

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Мухи - неотъемлемая часть мира с умеренным климатом. Но это не значит, что вы должны терпеть их. Или травить вонючими инсектицидами.

Есть как минимум несколько классных способов избавиться от них без ущерба для себя и своего кошелька! И это будет стоить меньше $1!

Монетки в пластиковом пакете с водой.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Это один из самых дешевых и простых способов. Возьмите закрывающийся на молнию пластиковый пакет. Наберите в него воды. А на дно положите несколько маленьких монеток.

Это может показаться странным, но мухи станут воспринимать такой пакет как небольшой водоем с голодными лягушками. Монетки будут распылять отражения солнечного света. И если такой пакет будет висеть на крыльце вашего дома или на соседнем дереве, мух залетать к вам не будут. Жители многоквартирных домов могут вывешивать такой пакет на балконе.

Цитронелла и кокосовое масло.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Этот способ сложнее, потому что ингредиенты сложнее найти. Но смысл такой: 20-30 капель цитронеллы смешиваются с с половиной чашки кокосового масла. Все это тщательно перемешивается и разливается по небольшим емкостям. Потом эти банки устанавливаются в каждой комнате.

Их запах и отпугивает мух. А вас ждет свободный от них вечер.

Ватные шарики, ваниль и мята.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Это работает! Возьмите два ватных шариках и поместите их на дно неглубокой банки. Обложите их четырьмя столовыми ложками ванильного экстракта. Сверху накройте банку свежей мятой. Оберните крышку марлевой повязкой. Поместите банку рядом с миской свежих, спелых фруктов, и мухи будут держаться от них подальше.

Водка и гвоздика.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Все еще покупаете специальные спреи против мух? Но кому нравится запах химикатов у него дома?

Возьмите старый распылитель, налейте в него водки и добавьте немного экстракта лаванды или гвоздики. Распыляйте на окна или двери. Такой спрей спасет ваш вечер от насекомых.

Яблочный уксус.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Еще один простой и недорогой способ избавиться от мух - яблочный уксус. Налейте его в банку или стакан, а затем накройте полиэтиленовой пленкой. Пробейте в ней несколько отверстий. Поместите банку у окна.

Спасает не только от мух, но и от комаров.

Чеснок и корица.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Еще один идеальный барьер - смесь мелко натертого чеснока и корицы. Просто оставьте немного такого порошка на подоконнике. Мухи залетать не будут точно.

Старый поцарапанный CD.

Как просто и дешево защитить свой дом от мух и комаров

Компакт-диски, а точнее свет, который они отражают, тоже пугают мух. Повесьте один из них у себя на крыльце или на соседнем дереве. Звучит глупо, но работает! опубликовано econet

Автор: Константин Шиян

Источник: https://econet.ua/

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лайфхак комары мухи

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Комментарии (Всего: 1)
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      Максим

      Жаль, что такие простые средства не действуют на комаров. У меня знакомый так измучился, что купил себе специальный прибор – ловушку для комаров sititek, чтобы изничтожить всех комаров. Всех, конечно, не смог, но вроде немного успокоился.

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