Оладьи из овсянки и черники

Если очень хочется, то можно: рецепт диетического, но очень вкусного десерта, который не повредит вашей талии, зато зарядит тело белками

Если очень хочется, то можно: рецепт диетического, но очень вкусного десерта, который не повредит вашей талии, зато зарядит тело белками, полезными углеводами и витаминами!

Ингредиенты: Овсяные хлопья 1 стакан

Нежирный творог 100 г

Кефир 100 мл

Яйца 2 шт.

Черника 1 стакан

Нежирный йогурт 3/4 стакана

Мед 1 ч.л. Приготовление: Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды и оставьте на 15 минут. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом из йогурта и меда. Питательная ценность: 110 ккал на 100 грамм.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet