Оладьи из овсянки и черники

Если очень хочется, то можно: рецепт диетического, но очень вкусного десерта, который не повредит вашей талии, зато зарядит тело белками
Ингредиенты:
Приготовление:
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды и оставьте на 15 минут. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом из йогурта и меда.
Питательная ценность: 110 ккал на 100 грамм.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий