6 составляющих идеальных отношений в паре

Ей нужна забота, ему – доверие. Когда мужчина проявляет интерес к чувствам партнерши и искренне печется

1. Ей нужна забота, ему – доверие

Когда мужчина проявляет интерес к чувствам партнерши и искренне печется о ее благополучии, она ощущает, что ее любят, о ней заботятся, что она особенная, единственная для него, – естественно, она начинает испытывать более сильное доверие к партнеру. Видя эти перемены в подруге, и сам он начинает чувствовать, что ему действительно доверяют. Значит, верят, что мужчина делает все от него зависящее, чтобы его любимой было максимально хорошо.

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2. Ей нужно понимание, ему – принятие таким, какой он есть

Когда мужчина без раздражения, а напротив – с сочувствием и живым интересом внимает женщине, говорящей о своем заветном, она ощущает, что ее слышат и понимают. Понимание не предполагает угадывания мыслей и чувств: оно заключается в том, чтобы извлечь из услышанного информацию и правильно оценить ее. Когда женщина встречает мужчину любовью, не пытаясь переделать его, он чувствует, что его принимают со всеми его плюсами и минусами. Партнерша вовсе не считает его идеалом, но дает понять: она не собирается "усовершенствовать" его, веря, что мужчина сделает это сам. При таком отношении ему гораздо легче слушать любимую и понимать ее чаяния, – а ведь это именно то, в чем она нуждается.

3. Ей нужно уважение, ему – признательность

Когда в обращении с женщиной мужчина признает и ставит на первое место ее права, желания, потребности, мысли и чувства, она уверена, что ее уважают. Конкретные, ощутимые выражения этого уважения – цветы, память о дне рождения, семейных датах и т.п. – очень важны для нее. Женщине, чувствующей уважение мужчины, гораздо легче проявлять к нему признательность, которой он заслуживает. Чувствуя признательность женщины, мужчина знает, что его старания не пропали даром, и удвоит их с новыми силами. А уважение к партнерше возрастет.

4. Ей нужна преданность, ему – восхищение

Когда мужчина ставит во главу угла запросы женщины (а не собственные интересы – работу, учебу, развлечения и т.д.) и гордится тем, что может поддержать ее во всем, он удовлетворяет ее потребность быть любимой. Чувствуя, что занимает самое важное место в его жизни, женщина не только сама расцветает, но и с легкостью начинает испытывать восхищение к партнеру. Он чувствует восхищение партнерши, когда та счастливо поражена, обнаружив в нем какое-то особое качество или талант. Это может быть чувство юмора, сила, целеустремленность, цельность натуры, честность, романтичность, доброта, любовь, понимание.

5. Ей нужно признание, ему – одобрение

Когда мужчина не смотрит свысока на чувства и желания женщины, не спорит с ними, а принимает и признает их законность, женщина ощущает себя любимой. (Важно помнить, что он может признавать точку зрения партнерши, имея при этом свою собственную.) Когда мужчина дает понять женщине, что признает ее права, он получает с ее стороны одобрение, которое ему крайне необходимо. В глубине души каждый мужчина хочет быть для своей любимой героем, рыцарем в сверкающих доспехах. Знаком того, что он прошел испытания на звание рыцаря, служит одобрение подруги, свидетельствующее о том, что партнер хорош для нее и она вполне удовлетворена им. (Помните: выразить мужчине свое одобрение не всегда означает согласиться с ним.) Одобрение – это признание его поступков или надежда на то, что партнером движут благие намерения.

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6. Ей нужно подкрепление уверенности, ему – поощрение

Когда мужчина неоднократно доказывает женщине, что понимает, уважает, ценит ее, предан ей, заботится о ней, т.к. женщина нуждается в подтверждении, что у них все хорошо. Такое поведение мужчины означает для партнерши, что ее любят всегда. Мужчине надлежит снова и снова подкреплять уверенность женщины. Одобрительное поведение подруги дает ему надежду и стимул, поскольку выражает веру в его способности и силу характера. Когда партнерша выказывает мужчине доверие, признательность, восхищение и одобрение, принимает его таким, какой он есть, это вдохновляет его на то, чтобы стать по возможности еще лучше, что, в свою очередь, движет партнера снова и снова подкреплять уверенность женщины в своей любви – а это-то ей как раз и нужно.

Если потребности мужчины в сфере любви удовлетворены, его душа раскрывается с самых лучших сторон. Но если женщина не знает, что ему необходимо в первую очередь, и изливает на него любовь-заботу, а не любовь-доверие, она, сама того не ведая, может способствовать разладу их отношений. опубликовано econet.ru

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