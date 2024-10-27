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Мусака – вкуснейшая греческая запеканка

Источник: Econet 27 октября 2024 6408
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Мусака – это национальная греческая запеканка на базе картофеля с мясом и овощами. Получается очень вкусной и воздушной

Мусака – вкуснейшая греческая запеканка

Мусака – это национальная греческая запеканка на базе картофеля с мясом и овощами. Получается очень вкусной и воздушной.

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг
  • Баклажан 2 кг
  • Фарш говяжий 1,5 кг
  • Чеснок 4 зубчика
  • Лук белый 2 шт.
  • Помидоры 5 шт.
  • Томатная паста 2 ст. л.
  • Сыр 250 г
  • Орегано 1 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу
  • Корица 1 ч. л.
  • Вино красное 250 мл

Для соуса бешамель:

  • Масло сливочное 125 г
  • Мука пшеничная 7 ст. л.
  • Молоко 700 мл
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Мускатный орех молотый 10 г
  • Перец белый молотый 1 ст. л.

Список приготовления:

1. Картофель и баклажаны нарезать кружочками и запекать в духовке 20-30 минут при температуре 160 градусов.

2. Приготовить в это время мясной соус болоньезе. Для этого обжарить на оливковом масле мелко порезанный лук и чеснок, добавив к ним фарш. Посолить, поперчить, добавить орегано и корицу.

3. Помидоры потереть на терке, добавить к фаршу вместе с томатной пастой и вином.

4. Для соуса бешамель на медленном огне растопить сливочное масло, добавить муку и перемешать. Медленно ввести теплое молоко, постоянно помешивая и не выключая плиту, пока соус не загустеет. Добавить яйца, молотый перец и мускатный орех и взбить.

5. Подготовить форму для запекания, смазав дно и края маслом и посыпав, при желании, панировочными сухарями. Выкладывать слоями картофель, соус болоньезе и баклажаны. Полить сверху соусом бешамель и поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вытащить, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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