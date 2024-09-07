Кабачки маринованные быстрого приготовления

Предлагаем интересный рецепт маринованной закуски, для приготовления которой используются сырые кабачки. Закуска получается необыкновенно вкусной. При этом кабачки сохраняют все содержащиеся в них витамины и микроэлементы.
Предлагаем интересный рецепт маринованной закуски, для приготовления которой используются сырые кабачки. Закуска получается необыкновенно вкусной. При этом кабачки сохраняют все содержащиеся в них витамины и микроэлементы.
Ингредиенты:
Для маринада:
Приготовление:
Кабачки нарезаем вдоль тонкими полосками, советуют овощерезкой, у меня не получилось, вспомнила про терку, которую купила по рекламе, и которая валялась долго за ненадобностью, получились идеальные полоски. Полоски солим и оставляем на 30 минут.
Укроп мелко нарезать, смешать с уксусом, медом и растительном маслом и чесноком (через пресс) .
С кабачков слить выделившуюся воду, залить маринадом. Я делала послойно.
Ставим в холодильник на 2-3 часа, лучше на ночь (хотя, за 3 часа было съедобно). Время от времени аккуратно перемешивать. Можно кушать.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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