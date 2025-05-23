Оригинальная закуска из картофельного пюре
Настоящим гурманам всегда приятно открывать для себя что-то новое в давно знакомых и известных блюдах. Картофельная закуска из пюре порадует вас своей новизной.
Настоящим гурманам всегда приятно открывать для себя что-то новое в давно знакомых и известных блюдах. Картофельная закуска из пюре порадует вас своей новизной.
- Картофель1 кг
- Яйцо куриное4 шт.
- Масло сливочное70 г
- Мускатный орех молотый1 ч. л.
- Соль, перецпо вкусу
Способ приготовления:
- Очистить картофель и отварить его в подсоленной воде.
- Размять картофель в пюре, добавить сливочное масло. Вводить по одному яйца. Вам понадобятся 2 яйца целиком и 2 желтка. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
- На противень с пергаментной бумагой с помощью кондитерского шприца с большим наконечником в виде звезды выдавливать пюре.
- Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут или до образования золотистой корочки. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
,
чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
картофель
закуска
еда
рецепт
Добавить комментарий