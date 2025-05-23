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Оригинальная закуска из картофельного пюре

Источник: Econet 23 мая 2025 6274
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Настоящим гурманам всегда приятно открывать для себя что-то новое в давно знакомых и известных блюдах. Картофельная закуска из пюре порадует вас своей новизной.

Оригинальная закуска из картофельного пюре

Настоящим гурманам всегда приятно открывать для себя что-то новое в давно знакомых и известных блюдах. Картофельная закуска из пюре порадует вас своей новизной.

Ингредиенты:

  • Картофель1 кг
  • Яйцо куриное4 шт.
  • Масло сливочное70 г
  • Мускатный орех молотый1 ч. л.
  • Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

  • Очистить картофель и отварить его в подсоленной воде.
  • Размять картофель в пюре, добавить сливочное масло. Вводить по одному яйца. Вам понадобятся 2 яйца целиком и 2 желтка. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
  • На противень с пергаментной бумагой с помощью кондитерского шприца с большим наконечником в виде звезды выдавливать пюре.
  • Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут или до образования золотистой корочки. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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картофель закуска еда рецепт

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