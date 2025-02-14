Домашняя ореховая паста

Предлагаем вам вкусный и полезный аналог ореховой пасты без добавления рафинированного сахара. Такая паста прекрасно сочетается с фруктовыми брускеттами, а также ее можно добавлять в каши
Предлагаем вам вкусный и полезный аналог ореховой пасты без добавления рафинированного сахара. Такая паста прекрасно сочетается с фруктовыми брускеттами, а также ее можно добавлять в каши.
1. Обжарить кешью на сухой сковороде на среднем огне 10 минут. Немного охладить и поместить в блендер вместе с орехами макадамия.
2. Измельчить орехи до консистенции густой сметаны, добавить кленовый сироп и семена ванили. Для это стручок нужно разрезать вдоль и извлечь семена острым кончиком ножа.
3. Еще раз все взбить и перелить в чистую, герметично закрывающуюся банку. Хранить пасту в холодильнике. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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