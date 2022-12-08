10 правил для удачного знакомства с мужчиной

Ждете вы, ждете, уж и заскучать успели (и даже слегка отчаяться), а принцев все нет. Не стучат в двери и не обрывают ваш телефон звонками. И вдруг приходит в голову шальная мысль – что-то надо делать в своей жизни иначе.

Ждете вы, ждете, уж и заскучать успели (и даже слегка отчаяться), а принцев все нет. Не стучат в двери и не обрывают ваш телефон звонками. И вдруг приходит в голову шальная мысль – что-то надо делать в своей жизни иначе. Например, изменить тактику – хотя бы выйти из укрытия и маякнуть: «Эй, я тут!».

Итак, если вы хотите познакомиться с мужчиной:

1. Надо выходить из дома. Идеально – в места мужских увлечений, но хотя бы просто прогуляться по городу. Даже если не хочется и лень. Красиво одеться, накраситься – от одного этого поднимется настроение. Капри, трикотажные майки, шлепанцы – в топку. Этими вещами конкурентные преимущества не создаются.

2. Не надо ходить в публичные места больше, чем по двое, если вы хотите познакомиться. Одна подруга – максимум. Трое, четверо подружек сводят шансы к нулю. Во-первых, барышни в таком случае слишком увлечены собой. Во-вторых, один или двое мужчин с компанией девушек знакомиться не рискнут.

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3. Надо быть открытыми к общению. Всегда. И смотреть по сторонам. Общение с официантами и официантками, администраторами, охранниками, любые контакты с людьми – тоже в зачет. Открытость вызывает открытость.

4. Надо быть уверенными в себе. Держать спину и взгляд. А то скрутится женщина в кулек, и не видно ее: что по улице идет, будто прячась, что за столиком сидит, опустив плечи и потупив взор. Так заметной не станешь и ни на кого повлиять не сможешь. Какое уж тут обаяние и харизма?

5. Не курить в местах, где собираетесь знакомиться. Реально со стороны плохо выглядит. Красивое платье, длинные волосы, правильные черты лица… Достала сигарету – весь образ растаял. Да и большинству мужчин это не нравится.

6. Надо проявлять умеренную инициативу. Многие мужчины настроены на знакомство. Своим невербальным поведением они это показывают: позы, взгляды, жестикуляции. Но по некоторым причинам не делают первый шаг, например, боясь отказа. В таких случаях достаточно чуть более продолжительного взгляда и пары слов ни о чем. Например. “я спиной почувствовала, что вы на меня смотрите”, “помогите определиться с десертом, пожалуйста”, “какое спиртное посоветуете?”, “бывали ли вы здесь раньше? хорошие ли постановки?”.

7. Человеческие качества мужчины можно тестировать сразу. Скажем, споткнулась, уронила что-то. Если не шевельнулся помочь, продолжать знакомство не стоит, насколько бы привлекательным не казался мужчина. Можно так же наблюдать за отношением мужчины к окружающим людям: билетерам в кинотеатре, официантам, администраторам в ресторане и так далее, оценивать его реакцию на обращение других людей или нарушение личностных границ: наступили на ногу, принесли что-то не вовремя, задели локтем. Воспитание видно сразу.

8. Спрашивайте больше, чем рассказываете сами. Будьте наблюдателем, и перед вами откроется более достоверная картина происходящего. Кроме того, о себе самом человек любит рассказывать больше всего, поэтому для него встреча однозначно будет удачной, а для вас – крайне информативной.

9. Выражайте интерес к общению, если он есть. Если нет, меняйте собеседников. Вот, например, столик, за которым, скрючившись, сидит девушка и перед ней распинаются двое парней. Они активно жестикулируют и громко говорят, надеясь произвести впечатление и привлечь ее внимание. Им явно не хватает подкрепления с ее стороны. Но девушка никак не показывает свою увлеченность разговором или молодыми людьми. А могла бы уйти с парнем.

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10. Не стройте далеко идущих планов сразу же после знакомства. Ловите удовольствия момента! Хорошо проведенный вечер в приятной компании – достаточная причина для знакомства.

Живите со вкусом и наслаждением, и мир повернется к вам лицом! опубликовано econet