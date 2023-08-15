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Если ищешь плохое, то обязательно найдешь

Источник: liwli.ru 15 августа 2023 4932
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Притча о китайском мудреце. Учимся обращать внимание на хорошее! Если ты ищешь плохое, то ты обязательно его найдешь

Если ищешь плохое, то обязательно найдешь

Притча о китайском мудреце. Учимся обращать внимание на хорошее! 

Один старый и очень мудрый человек сказал своему другу:

— Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи коричневого цвета.

В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос:

— А теперь закрой глаза и перечисли все вещи синего цвета

Друг растерялся и возмутился:

— Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал только вещи коричневого цвета!

На что мудрец ответил:

— Открой глаза, осмотрись — ведь в комнате очень много вещей синего цвета.

И это было чистой правдой.

Тогда старик продолжил:

— Если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни — только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни. Запомни: если ты ищешь плохое, то ты обязательно его найдешь и не заметишь ничего хорошего.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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