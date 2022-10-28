Ассоциативный тест: Истинный Вы. Представьте, что вы находитесь в слабо освещенном и загадочном коридоре. В полумраке вы идёте вперёд в поисках выхода. И вдруг перед вами возникают четыре двери, раскрашенные в разные цвета.

Ассоциативный тест: Цветные двери или Истинный Вы

Представьте, что вы находитесь в слабо освещенном и загадочном коридоре. В полумраке вы идёте вперёд в поисках выхода. И вдруг перед вами возникают четыре двери, раскрашенные в разные цвета

Вопросы

1. Первая дверь зелёного цвета. Вы открываете её, за ней комната. Вы входите внутрь. Посмотрите по сторонам. Что это за комната? Опишите как она выглядит, что находится внутри. Как вы чувствуете себя, оказавшись в этой комнате? Запомните предметы, запомните свои мысли и вернитесь обратно в коридор

2. Вторая дверь голубого цвета. Откройте ее. Оцените комнату за ней. Размеры комнаты, обстановку. Уютно ли вам здесь. Что вы чувствуете и думаете. Запомните и возвращайтесь, продолжая свой путь

3. Третья дверь красного цвета. Входите. Что оказалось за дверью? Какая комната? Хочется ли вам остаться здесь? Какие чувства вас посещают внутри этой комнаты

4. Последняя дверь черного цвета. Открыв ее, вы видите четвертую комнату. Зайдите в неё. Что это за место? Что вы видите. Что вы чувствуете, находясь здесь?

Теперь возвращайтесь в реальный мир и вспоминайте по порядку и подробно все увиденное вами. Описывая комнаты, обстановку и предметы интерьера, не забывайте, что главное — это ваши чувства.

В какой комнате вам было удобнее всего?

Какая комната вам понравилась больше?

Была более уютной и красивой?

А в какой, может быть, вам стало страшно и неприятно, и захотелось выйти как можно быстрее.

Какая комната была светлая, а какая темная?

Где царило тепло, а где беспорядок

Отметьте для себя любые важные детали. И переходите к интерпретации ответов.

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Интерпретация

1. В психологии зеленый цвет символизирует детство. Войдя в комнату за зеленой дверью — вы оказались в своем детстве. Что вы чувствовали при этом? Если вам было приятно и уютно, то значит и ваше детство было для вас приятным и светлым временем. Если вам хотелось надолго остаться в этой комнате, то, скорее всего, вы нередко в мыслях возвращаетесь в свое детство и, возможно, вам не хватает во взрослой жизни того теплого и душевного времени, заботы и участия со стороны других людей. Любые негативные мысли и чувства, возникшие в этой комнате, свидетельствуют о нерешенных детских проблемах, которые оказывают влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. В норме, комната должна оказаться милой и уютной, но не должна вызывать особого желания в ней остаться, потому что любопытство побывать за другими дверями, должно оказаться сильнее

2. Вторая комната за дверью голубого цвета символизирует ваше душевное состояние в настоящий момент, в эту самую минуту, когда вы проходите данный тест. Ваши ощущения расскажут о том, как вы чувствуете себя сейчас. Удобно или неудобно в этой комнате. Устраивает вас ваша настоящая жизненная ситуация или у вас присутствует желание изменить ее. В комнате был порядок или беспорядок — характеризует вас, как собранного, организованного человека или, наоборот, хаотичного и импульсивного. Комната пустая или наполнена самыми различными предметами? И т.д

3. Третья дверь красного цвета и находящаяся за ней комната символизирует чувственную любовь и ваше отношении к ней. Большая просторная комната — вы склонны испытывать сильные чувства. Маленькое помещение — вы скованный, робкий в проявлении чувств, человек. Светлая — ваши любовные переживания лёгкие, воздушные, романтические. Тёмная — любовные чувства заставляют вас испытывать страдания. Уютная или неуютная — расскажет о том, комфортно ли вам в любви или, может быть, вы недавно пережили в любви разочарование. Яркие или тусклые цвета в комнате. Какие предметы: повседневные, обычные или эксклюзивные произведения искусства

4. Черная дверь и комната за ней символизирует ваше отношение к профессиональной деятельности, к работе и делам. Что это была за комната? Был там порядок и лежало все на своих местах или комната была захламлена различными ненужными вещами? Хорошо ли вы ориентировались в этой комнате или совершенно растерялись? Просторная или маленькая — расскажет о возможностях применения ваших профессиональных знаний и умений. Если вам было комфортно в этой комнате — значит и в профессиональной жизни, вы чувствуете себя безопасно и, похоже, находитесь на своем месте.опубликовано econet.ru.

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