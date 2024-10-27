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Правильный завтрак: смузи с овсянкой

Источник: Econet 27 октября 2024 5998
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Этот рецепт очень простой, но в тоже время — сытный и даст необходимую утром энергию.

Правильный завтрак: смузи с овсянкой

Не все мы имеем достаточное количество времени с утра, кто-то торопиться на учебу, кто-то на работу, а есть хочется всем, поэтому сегодня я расскажу вам об одном из моих любимых завтраков - «Cмузи с овсянкой и бананом».

Этот рецепт очень простой, но в тоже время  — сытный и даст необходимую утром энергию.

Ингредиенты:

  • 5 ст.л. овсянки
  • 150-200 гр. натурального йогурта
  • 1 банан

Этап 1

Начнем с того, что нальем в блендер нежирный натуральный йогурт, читайте этикетки, смотрите чтобы было как можно меньше углеводов, чтобы он был без сахара и не имел подозрительно долгий срок хранения. Можно, конечно, делать йогурт и самостоятельно, но это уже на ваше усмотрение.

Затем добавляем в блендер 5 столовых ложек овсянки – это около 30 гр. сложных углеводов – как раз та самая энергия, которая нам необходима, чтобы вести активный и здоровый образ жизни.

Этап 2

Затем добавляем банан. Я люблю делать именно с этим фруктом – так как получается очень сытно, но вы можете эксперементировать и делать с клубникой, малиной, черной смородиной  и с другими фруктами и ягодами.

Этап 3

Измельчаем все ингредиенты в блендере, буквально 1- 2 минуты.

Если очень получилось очень густо, то можно добавить немного нежирного молока и еще раз все перемешать в блендере.

Наливаем в красивый стакан и радуемся, так как за очень короткий срок мы приготовили себе полезный сытный завтрак с низкой гликемической нагрузкой.

Его калорийность около 325 ккал, из которых 20 гр. приходится на белок, 50 гр. на углеводы и около 5 гр. на жиры. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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