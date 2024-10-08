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Пинджур: легкая баклажанная икра

Источник: rambutan 08 октября 2024 5948
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Вкусная легкая баклажанная икра по рецепту македонской кухни. Готовить совсем несложно, а удовольствие от еды знатное!

Пинджур: легкая баклажанная икра

Вкусная легкая баклажанная икра по рецепту македонской кухни. Готовить  ее совсем несложно, а удовольствие от еды — знатное!

Что надо:

  • Сладкий перец – 3 шт. - 500г
  • Помидоры – 3 шт. - 500г
  • Баклажан – 1 шт. – 250г
  • Чеснок – 3 зубка
  • Растительное масло – 100мл
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Петрушка рубленая – 2 ст. ложки

Приготовление

Овощи запечь в духовке при температуре 180 градусов (40-45 минут).

Переложить овощи в кастрюлю и залить 150мл холодной воды. Накрыть крышкой и готовить 20 минут на умеренном огне.

Пропаренные овощи охладить, снять с них кожицу. У перцев удалить семена.

Мелко нарезать овощи или пропустить через мясорубку. Если в овощах много жидкости, их можно выложить в металлическое сито и дать постоять, чтобы жидкость стекла. Добавить пропущенный через пресс чеснок, растительное масло, соль, перец и петрушку. Хорошо перемешать. Очень вкусно с хлебом.

Приятного аппетита!  опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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баклажан икра рецепт еда

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