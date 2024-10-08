Пинджур: легкая баклажанная икра

Вкусная легкая баклажанная икра по рецепту македонской кухни. Готовить совсем несложно, а удовольствие от еды знатное!

Вкусная легкая баклажанная икра по рецепту македонской кухни. Готовить ее совсем несложно, а удовольствие от еды — знатное!

Что надо:

Сладкий перец – 3 шт. - 500г

Помидоры – 3 шт. - 500г

Баклажан – 1 шт. – 250г

Чеснок – 3 зубка

Растительное масло – 100мл

Соль

Перец черный молотый

Петрушка рубленая – 2 ст. ложки

Приготовление

Овощи запечь в духовке при температуре 180 градусов (40-45 минут).

Переложить овощи в кастрюлю и залить 150мл холодной воды. Накрыть крышкой и готовить 20 минут на умеренном огне.

Пропаренные овощи охладить, снять с них кожицу. У перцев удалить семена.

Мелко нарезать овощи или пропустить через мясорубку. Если в овощах много жидкости, их можно выложить в металлическое сито и дать постоять, чтобы жидкость стекла. Добавить пропущенный через пресс чеснок, растительное масло, соль, перец и петрушку. Хорошо перемешать. Очень вкусно с хлебом.

Приятного аппетита! опубликовано econet