8 безумно вкусных бутербродов, которые можно взять на работу

Сэндвичи удобны всегда и везде: ими можно не только позавтракать или отужинать, но даже взять с собой в офис в качестве обеда...
Сэндвичи удобны всегда и везде: ими можно не только позавтракать или отужинать, но даже взять с собой в офис в качестве обеда.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Кедровые орехи обжарить в сковороде в течение нескольких минут до золотисто-коричневого цвета. Вяленые помидоры обжать салфеткой, чтобы убрать излишки масла и нарезать тонкой соломкой. Оливки без косточек нарезать кругляшками. На жареный хлеб покрошить сыр фета, выложить помидоры, оливки, руколу, посыпать орехами. Накрыть вторым куском жареного хлеба.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Обжарить хлеб в тостере или на сковороде. Размять авокадо вилкой, распределить его по одному из тостов, посыпать кунжутом. Распределить хумус поверх пасты из авокадо. Нарезать редиску тонкими ломтиками, оторвать листья петрушки, уложить их на хумус. Добавить морковь, свеклу, тонко нарезанный огурец и шпинат. Смазать второй тост хумусом. Соединить обе части.
Вам понадобятся:
Для заправки:
Приготовление:
В большой чаше смешать курицу, орехи, сельдерей, клюкву и пармезан, отставить в сторону. В другой чаше смешать все ингредиенты для заправки, вылить заправку в чашу с курицей. Получившуюся смесь намазать на хлеб, круассаны или выложить в лаваш.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Нарезать хлеб и смазать сливочным маслом. Морковь потереть на терке и выложить на половину кусочков хлеба, добавить промытый изюм, листья шпината, накрыть остальными кусочками хлеба.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Морковь натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Огурец нарезать соломкой. Из куриных бедер вынуть кости и снять кожу. Посолить и поперчить по вкусу, посыпать молотой паприкой. Обжарить курицу с обеих сторон до готовности, примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Переложить на тарелку.
В ту же сковороду положить нарезанный соломкой сладкий перец, и пожарить, помешивая, до мягко хрустящего состояния. Курицу нарезать на небольшие кусочки. Лаваш смазать сметаной или майонезом, выложить салат и остальные ингредиенты, оставив при этом пару свободных сантиметров снизу. Затем скрутить лаваш.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Сковороду разогреть на среднем огне. Выложить хлеб и подсушить с обеих сторон по 30 секунд. Переложить на тарелку. Выложить на сковороду бекон и жарить по 2 минуты с каждой стороны. Снять со сковороды.
Филе разрезать пополам вдоль на 2 тонкие котлеты. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить на сковороду, где жарился бекон, и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны, до готовности.
Пока жарится филе, нарезать помидор на тонкие ломтики. 2 куска хлеба из 4 смазать майонезом. Выложить на хлеб листья салата, ломтики обжаренного бекона и ломтики помидора. Добавить куриное филе и накрыть оставшимся хлебом.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Отварную куриную грудку разделить на волокна. Огурцы нарезать тонкими кружками. Хлеб выкладываем на противень и немного подсушиваем в разогретой духовке. Для приготовления одного сэндвича нам понадобится 2 куска хлеба. Один кусок хлеба смазываем горчицей (1 чайная ложка). Затем выложить кусочки курицы, а поверх нее несколько ломтиков огурца. Густо намазать гуакамоле или мякотью авокадо. Поверх авокадо можно выложить еще несколько кусочков курицы и накрыть все вторым куском хлеба.
Вам понадобятся:
Приготовление:
Шнитт-лук мелко нарезать. Цедру лимона натереть на мелкой терке. Смешайте сливочный сыр,1 ст. л. шнитт-лука, лимонную цедру и 1 ст. л. лимонного сока.
Обрезать корки с хлеба. Разделите сырную смесь на 8 частей и равномерно намазать хлеб. Положить ломтики лосося. Нарезать огурцы очень тонкими кружками. Разложить их на 4 куска хлеба, распределяя кружочки по всей поверхности.
Накрыть оставшимися кусками хлеба, рыбой вверх. Разрежьте каждый сэндвич на 4 части. Окуните срезы в оставшийся шнитт-лук.опубликовано econet.ru
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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