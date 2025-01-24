Свекольный смузи с бананом и авокадо: невероятно красивый и очень полезный!

А вы знаете, что свекла находится на втором месте по содержанию сахара после сахарного тростника? Что в ней содержатся витамины В, С, РР, минералы (йод, магний, калий, железо, кальций и т.д.).

А вы знаете, что свекла находится на втором месте по содержанию сахара после сахарного тростника? Что в ней содержатся витамины В, С, РР, минералы (йод, магний, калий, железо, кальций и т.д.). А это значит, что наш смузи не только невероятно красивый, но и очень полезный, а еще и сладкий. Срочно все в магазин за свеклой.

Ингредиенты )на 2 порции):

одна большая свекла или 2 маленьких, порубленных на кубики

половина авокадо

1 банан

1 яблоко

1 ч.л. имбиря

300 мл воды

Способ приготовления:

Закладываем все ингредиенты в блендер. Измельчаем 2-3 минуты на максимальной мощности. Наливаем в стаканы, украшаем веточкой мяты. опубликовано econet